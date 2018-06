" Je ne sais pas ce qu'a Vincent, je vais aller voir dans le vestiaire", a-t-il cependant concédé. " J'espère que le staff médical fera ce qu'il faut et qu'il sera là au Mondial. On garde tous en tête le risque de blessure dans ce genre de matches amicaux et cela explique sans doute qu'on ait pas mis le pied à 100%."



"Les 15 premières minutes ont été très bonnes, on a trouvé de bonnes combinaisons mais après on a reculé et ils ont eu le ballon", a ensuite analysé le numéro 10 des Diables. "Chacun a eu des occasions et on joue contre le Champion d'Europe donc c'est un résultat logique, on manquait aussi sans doute un peu de jus. C'est notre seule semaine de travail intensif car après nous serons en compétition. On veut bien se préparer mais ce n'est pas une excuse, nous aurions du mieux jouer. Il faut encore que l'on se règle."