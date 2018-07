Football Le Diable rouge pourrait détrôner Neymar, acheté par le Paris Saint-Germain 222 millions l'été dernier au FC Barcelone.

Selon le quotidien anglais The Times, qui est généralement bien informé, le Brainois pourrait quitter Chelsea contre un chèque de 200 millions de livres, soit un peu plus de 226 millions d'euros, offert par le Real Madrid.

Après la victoire 2-0 contre l'Angleterre samedi dernier, le Diable rouge avait lui-même admis qu'il était peut-être temps de changer d'horizon après six saisons passées à Londres.

Le club d'Eden Hazard ne serait pas contre un départ de sa pépite, auteur du plus grand nombre de dribbles lors du dernier Mondial, à la seule condition qu'il empoche un montant supérieur à celui perçu par le FC Barcleone pour Neymar l'été dernier.

Encore sous contrat jusqu'en juin 2020 à Stamford Bridge, le stade de Chelsea, le Diable rouge pourrait signer un transfert historique pour le football belge, et international.

Très proche de Thibaut Courtois, il pourrait même emmener avec lui le gardien de près de deux mètres, également courtisé par le Real Madrid, et dont on sait l'attachement pour la capitale espagnole depuis son passage à l'Atlético Madrid, mais aussi et surtout car son épouse est originaire de là.