Si vous n'avez pas tout suivi, voici un résumé des dernières informations.

Le parquet a donné une conférence de presse ce jeudi après-midi pour faire le point sur les trois volets du scandale qui ébranle depuis ce mercredi le ballon rond en Belgique.

Arrestations, perquisitions et découvertes

En Belgique, 29 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête du parquet fédéral sur des fraudes et de la corruption dans le football belge. 22 d'entre eux seront traduits devant le juge d'instruction. Neuf clubs ont été perquisitionnés mercredi : le RSC Anderlecht, FC Bruges, KRC Genk, FC Courtrai, FC Malines, FC Ostende, Sporting Lokeren, La Gantoise (KAA Gent) et Standard de Liège La justice y a saisi des dossiers et des documents, ainsi que trois montres de luxe, a ajouté le parquet fédéral. Six membres du personnel de ces clubs ont été entendus.

Quatre personnes ont été arrêtées à l'étranger et deux mandats d'arrêt européens ont été émis à l'encontre de deux d'entre eux.

Les enquêteurs ont découvert près de 3,6 millions d'euros en Belgique et à l'étranger, ainsi que les emballages de montres de luxe d'une valeur de 8 millions d'euros.

Une instruction judiciaire en 3 parties

Une première partie de l'instruction judiciaire concerne les activités de Dejan Veljkovic. L'agent de joueurs Dejan Veljkovic est soupçonné d'avoir élaboré plusieurs constructions en collaboration avec le FC Malines, le RC Genk, Lokeren, le FC Bruges et le Standard afin de s'octroyer à lui-même des commissions cachées, ainsi que des primes occultes pour les joueurs qu'il représentait, affirme jeudi le parquet fédéral à propos de l'affaire de suspicions de fraude dans le milieu du football. Ces constructions auraient été destinées à payer des commission cachées pour ses activités de courtier et à fournir à certains joueurs une rémunération et des avantages dissimulés. Ces fonds transiteraient par des entités juridiques à Chypre, au Montenegro et en Serbie.

Un deuxième volet de l'instruction judiciaire porte sur les activités de Mogi Bayat. Selon le parquet fédéral, Mogi Bayat aurait lui manipulé le transfert de plusieurs joueurs afin de maximaliser ses émoluments professionnels. Les constructions pour cacher ces faits seraient restées inconnues des clubs et des joueurs impliqués. Il aurait fait appel pour se faire aux services d'agents de joueurs et d'autres personnes en France, Angleterre et Luxembourg.

Une troisième partie de l'instruction judiciaire concerne des indices de corruption privée dans le cadre du sauvetage du FC Malines qui luttait alors contre sa relégation en division 1B. Les deux matches qui sont soupçonnés de falsification lors de la saison 2017-2018 sont Antwerp-Eupen et FC Malines-Waasland-Beveren pour lesquels il y a des indices de corruption privée dans le cadre du sauvetage du KV Malines. L'enquête indique que Dejan Veljkovic, en consultation avec 4 membres du conseil d'administration de KV Malines, directement ou par des contacts amicaux, aurait influencé les résultats de ces deux matches, ce qui semble inclure des accords avec l'arbitre Bart Vertenten et divers membres du conseil d'administration de Waasland-Beveren. >> Tout savoir sur ces deux matches <<

Inculpations

Dans le troisième volet de l'enquête, 4 personnes ont été inculpées d'organisation criminelle et de corruption privée active et passive, tandis qu'une 5e a également été inculpée de blanchiment d'argent, a annoncé le parquet fédéral jeudi après-midi. Les 5 personnes concernées comprennent "T.S.", que l'on suppose être Thierry Steemans, directeur financier du club malinois. C'est celui-ci qui est inculpé pour blanchiment d'argent, participation à une organisation criminelle et corruption privée active et passive. L'homme, interpellé mercredi, a été placé sous mandat d'arrêt. "O.S.", Olivier Somers, l'un des propriétaires du club malinois, Dirk Huyck, président du club de Waasland-Beveren, et "S.D.", l'arbitre Sébastien Delferière, sont inculpés pour participation à une organisation criminelle et corruption privée active et passive, mais ont été libérés sous conditions. D.V., l'agent de joueurs Dejan Veljkovic, est inculpé pour les mêmes faits présumés mais a été libéré sans conditions quant à lui.

En bref