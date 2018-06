Le match est parti sur les chapeaux de roues !

L'Espagne a eu chaud en début de match ! Boutaib, profitant d'une mésentente entre Ramos et Iniesta, a réussi à filer seul au but et à glisser le ballon entre les jambes de De Gea pour ouvrir le score (14e).

Reprenant son jeu de possession vers l'avant, les joueurs de Hierro ont réussi à égaliser après un excellent boulot d'Iniesta. Le milieu de terrain a trouvé Isco dans la surface qui a calmement contrôlé le ballon avant le frapper dans le but de Munir (19e).

Les compos:

Espagne: De Gea, Alba, Ramos, Pïqué, Carvajal, Busquets, D. Silva, Thiago, Isco, Iniesta, Costa.

Maroc: Munir, Hakimi, Saiss, Da Costa, Dirar, Boussoufa, El Ahmadi, Ziyech, Belhanda, Amrabat, Boutaib

SUIVEZ NOTRE DIRECT COMMENTE DES 20H: