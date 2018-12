Au vu du début de match de Séville contre Krasnodar (2-0 après 15 minutes), la donne est simple pour les Rouches: ils doivent s'imposer en Turquie et prier pour que Séville gagne au moins 4-0.



Problème: à Akhisar, le début de match est plutôt morose et les Rouches éprouvent des difficultés à mettre du rythme face à des Turcs bien organisés. Titulaire, Orlando Sa présente une alternative dans le jeu long tandis que MPH aligne une défense à trois, avec Vanheusden, Luyindama et Kosanovic.



Les compositions:

Akhisaspor: Lukac, Vrsajevic, Osmanpasa, Sissoko, Keles, Serginho, Çeviker, Josué, Regattin, Manu, Hélder Barbosa

Standard: Ochoa, Vanheusden, Luyindama,Kosanovic, Fai, Agbo, Bastien, Marin, Carcela, Lestienne, Sa.



Suivez notre direct commenté