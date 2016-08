Europa League : Anderlecht s'en sort mieux que le Standard

Vincent Kompany à Manchester City, 8 ans déjà…

Le 24 août 2008, le Diable disputait son premier match avec les Citizens. Huit ans plus tard, le jeune espoir du foot mondial est devenu capitaine du navire skyblue, a été deux fois champion d'Angleterre et se bat aujourd'hui contre des blessures. Pour ses anciens équipiers, la vie a elle aussi parfois réservé quelques surprises. Bonnes et mauvaises. Revue de l'effectif de la première de Vince à City.