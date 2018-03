Le Borussia Dortmund est éliminé de l'Europa League après son match nul 0-0 sur le terrain de Salzbourg jeudi soir lors du match retour des huitièmes de finale.

Mis sous pression par les Autrichiens, Dortmund peinait à amener le danger devant le but adverse. Au repos, Peter Stoger, l'entraîneur du Borussia, tentait un coup de poker en remplaçant Marco Reus et Mario Götze, remplacés par Alexander Isak et Maximilian Philipp. Dortmund se montrait davantage menaçant mais butait sur la défense de Salzbourg. Battus 1-2 au match aller, les Allemands n'ont pas réussi à inverser la tendance et quittent la compétition.

Lyon, qui accueille la finale dans son stade cette saison, nourissait de grandes ambitions avant de recevoir le CSKA Moscou. Vainqueurs 0-1 en Russie, les Lyonnais ont été surpris lors de la manche retour et sont éliminés après une défaite 2-3. Golovin ouvrait le score pour les Russes (39e) et Lyon réagissait en seconde période via Cornet (58e). La joie lyonnaise était de courte durée puisque Musa (60e) et Wernbloom (65e) creusaient l'écart pour le CSKA qui validait sa qualification pour les quarts de finale malgré un dernier but de Diaz (71e).

Lors de la dernière rencontre de la soirée, Arsenal a assuré sa qualification en s'imposant 3-1 face à l'AC Milan. Calhanoglu avait mis Milan aux commandes (36e) avant que Welbeck n'égalise sur un penalty litigieux (39e). En deuxième période, Xhaka (71e) et Welbeck (86e) scellaient le sort de la partie.

Plus tôt dans la journée, l'Atlético Madrid, la Lazio, Marseille, Leipzig et le Sporting Lisbonne avaient également obtenu leur billet pour les quarts de finale.

Les résultats: Aller et Retour

Lokomotiv Moscou (Rus) - (+) Atletico Madrid (Esp) 0-3 1-5

Buts:

Lokomotiv Moscou: Rybus (20e)

Atlético Madrid: Correa (16e), Níguez (47e), Torres (65e s.p., 70e), Griezmann (85e)

Viktoria Plzen (Tch) - (+) Sporting Portugal (Por) 0-2 2-1 a.p.

Buts:

Viktoria Plzen: Bakos (6e et 65e)

Sporting Portugal: Battaglia (105e+2)

Athletic Bilbao (Esp) - (+) Olympique Marseille (Fra) 1-3 1-2

Buts:

Athletic Bilbao: Williams (74e)

Olympique Marseille: Payet (38e s.p.), Ocampos (52e)

Zenit Saint-Pétersbourg (Rus) - (+) RB Leipzig (All) 1-2 1-1

Buts:

Zenit Saint-Pétersbourg: Driussi (45e+1)

RB Leipzig: Augustin (22e)

Dynamo Kiev (Ukr) - (+) Lazio Rome (Ita) 2-2 0-2

Buts:

Lazio Rome: Lucas (23e), De Vrij (83e)

Arsenal (Ang) - Milan AC (Ita) 2-0 3-1

Buts:

Arsenal: Welbeck (39e s.p., 86e), Xhaka (71e)

Milan AC: Hakan Çalhanoglu (35e)

RB Salzbourg (Aut) - Borussia Dortmund (All) 2-1 0-0

Olympique Lyon (Fra) - (+) CSKA Moscou (Rus) 1-0 2-3

Buts:

Lyon: Cornet (58e), Diaz (71e)

CSKA Moscou: Golovin (39e), Musa (60e), Wernbloom (65e)