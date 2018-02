Le Borussia Dortmund s'est imposé 3-2 à domicile face à l'Atalanta Bergame jeudi lors de la manche aller des seizièmes de finale de l'Europa League de fotball. Mené au score jusqu'à la 65e minute, le club allemand a dû son salut à un doublé de Michy Batshuayi. Le Diable Rouge a inscrit le but décisif dans le temps additionnel (90e+1).

Andre Schürrle (30e) avait ouvert la voie de la victoire au Borussia Dortmund en première période. Le milieu slovène Josip Ilicic, auteur d'un doublé en cinq minutes (51e, 56e), a toutefois compliqué les affaires allemandes en début de deuxième période.

Michy Batshuayi (65e, 90e+1), en signant ses quatrième et cinquième buts en trois rencontres sous les couleurs du Borussia, a ensuite permis à Dortmund de l'emporter. Tandis que Michy Batshuayi, averti à la 83e, était titulaire, Timothy Castagne est lui resté toute la rencontre sur le banc du côté italien.

Le deuxième but en toute fin de match qui a donné la victoire à Dortmund!

Adnan Januzaj s'illustre lui aussi!

La Real Sociedad, pour sa part, a été contrainte au match nul à domicile face à Salzbourg (2-2). L'Espagnol Mikel Oyarzabal a tout d'abord inscrit un but contre son camp (27e) avant qu'Alvaro Odriozola (57e) ne remette les deux équipes à égalité. Le Belge Adnan Januzaj, monté au jeu à la place de Juanmi à la reprise, a ensuite permis aux Basques de prendre l'avantage. Mais une réalisation de Takumi Minamino dans le temps additionnel (90e+4) a empêché les troupes d'Eusebio Sacristan de s'imposer.

Le Belge a donné l'avantage pour la Real Sociedad face au RB Salzbourg d'un joli coup-franc.

Dans les autres rencontres, l'OM a remporté la manche aller de son seizième de finale d'Europa League, jeudi, face aux Portugais de Braga (3-0) tandis que Nice s'est écroulé à domicile devant le Lokomotiv Moscou (2-3). Mario Balotelli avait pourtant idéalement lancé les Niçois avec un doublé (4e, 28e sp) mais un penalty de Manuel Fernandes (45e) puis un carton rouge pour Racine Coly (67e) ont déréglé la machine des Aiglons avant que ce même Fernandes (69e, 77e) ne finisse le travail. Marseille, de son côté, a fait un grand pas vers la qualification grâce à un doublé de Valère Germain (4e, 69e). Florian Thauvin (74e) a donné un peu plus d'ampleur à une victoire rondement menée avant le match retour, prévu le 22 février au Portugal.

Sofiane Hanni, transféré du Sporting d'Anderlecht lors du mercato hivernal, a fait ses débuts en Europa League sous la vareuse du Spartak Moscou.

L'attaquant algérien, monté au jeu à la place de Denis Glushakov à la 75e, n'a toutefois rien pu faire pour empêcher son équipe de s'incliner 1-3 à domicile face à l'Athletic Bilbao du vétéran Aduriz, 37 ans, auteur d'un doublé en première mi-temps.

Carrasco offre un caviar à Griezmann

L'Atletico Madrid s'est, pour sa part, imposé 1-4 en déplacement sur la pelouse du FC Copenhague grâce à des buts de Saul Niguez (21e), Kevin Gameiro (37e), Antoine Griezmann (71e) et Vitolo (77e). Yannick Carrasco, monté au jeu à la place d'Angel Correa à la 59e, a délivré un assist sur le troisième but de son équipe. L'ex-attaquant d'Ajax Viktor Fischer (15e) avait pourtant ouvert la marque pour les Danois en début de match.

Naples s'est incliné 1-3 à domicile face au club allemand du RB Leipzig jeudi lors de la manche aller des seizièmes de finale de l'Europa League de football. Dries Mertens, suspendu, n'a pas participé à cette rencontre.

Malmené par une équipe allemande bien en place, Naples a ouvert le score contre le cours du jeu par l'intermédiaire d'Adam Ounas (52e). Moins de dix minutes plus tard, l'international allemand Timo Werner (61e) égalisait pour Leipzig avant que Bruma (74e) ne donne l'avantage aux troupes de Ralph Hasenhuttl, ancien joueur du FC Malines et du Lierse dans les années 90.

Dans le temps additionnel, Timo Werner (90e+3) signait un doublé et offrait un avantage conséquent avant le match retour à son équipe.

Le Celtic Glasgow, tombeur d'Anderlecht en phase de poules de la Ligue des Champions, privé de Dedryck Boyata blessé à l'aine, a obtenu une victoire précieuse à domicile (1-0) face au Zénith Saint-Pétersbourg grâce à une extraordinaire volée du milieu Callum McGregor (78e) en deuxième période.

Charly Musonda est monté au jeu à la place de l'Ivoirien Kouassi Eboue à la 73e pour les Écossais, alors que le score était toujours vierge. Auteur d'une remarquable prestation, il a (notamment) délivré l'assist à McGregor 5 minutes plus tard.

"Un goal fantastique", a souligné l'entraîneur du Celtic Brendan Rodgers. "C'est exactement pour ça que j'avais fait monter Charly !"

La Lazio de Rome s'est inclinée 1-0 sur la pelouse du Steaua Bucarest. Harlem Gnohéré, passé notamment par Virton, Charleroi, Westerlo, Mouscron et Mons, a inscrit le seul but du match à la 29e. Jordan Lukaku était titulaire du côté romain, il a été averti dans le temps additionnel de la première période (45e+4) et est sorti à la 75e.

Passé par le Standard de Liège, Astrit Ajdarevic (80e), monté au jeu une minute avant d'être décisif, a permis à l'AEK Athènes d'obtenir un match nul à domicile en égalisant, 1-1, face au Dynamo Kiev en fin de match. Viktor Tsygankov (19e) avait ouvert la marque pour les Ukrainiens en première mi-temps. Le Belge Viktor Klonaridis était titulaire pour les locaux et est sorti à la 52e.