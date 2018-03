L'Atlético s'est largement imposé 1-5 sur le terrain du Lokomotiv Moscou jeudi lors des huitièmes de finale retour en Europa League.

Déjà victorieux 3-0 au match aller, les Colchoneros ont facilement assuré leur qualification pour les quarts de finale.

Au quart d'heure, les joueurs de Diego Simeone ouvraient la marque via Correa (16e) mais Rybus répondait dans la foulée pour le club moscovite (20e) et le score ne bougeait plus jusqu'au repos. Dès le retour des vestiaires, il ne fallait que quelques secondes à Saul Niguez pour remettre les Madrilènes aux commandes (47e). Grâce à un doublé de Torres (65e et 70e) et un but de Griezmann, l'Atlético déroulait sur son adversaire pour s'imposer 1-5.

Le club madrilène est le premier qualifié pour les quarts de finale. Les huitièmes de finale se poursuivent à partir de 19h.