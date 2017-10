Lors de la troisième journée d'Europa League, Zulte Waregem a partagé l'enjeu (1-1) face au Vitesse Arnhem jeudi soir au Stade Arc-en-ciel.

Dès les premières minutes de la partie, Zulte Waregem montrait l'envie d'aller de l'avant et ne passait pas loin de l'ouverture après une tête trop croisée de Sandy Walsh. Les Flandriens étaient logiquement récompensés quelques minutes plus tard. Sur un corner donné par Kaya, Guram Kashia, la défenseur de Vitesse, envoyait le ballon dans ses propres filets (23e). L'avance du Essevee était de courte durée. D'une frappe à l'entrée du grand rectangle, Thomas Bruns remettait les deux équipes à égalité (27e). Après une fin de première période plus fermée, les deux équipes atteignaient la mi-temps sur ce score de parité.

La deuxième mi-temps était du même acabit et le rythme était assez lent. Peu après l'heure de jeu, l'arbitre Ivan Bebek annulait un but de Castaignos dans l'incompréhension totale. Zulte Waregem avait du mal à amener le danger devant le but néerlandais mais se réveillait en fin de match. Les tentatives de Coopman (79e) et Olayinka (87e) terminaient cependant au-dessus du but de Pasveer. Le marquoir ne bougeait plus et les deux équipes se quittaient sur un nul logique.

Dans l'autre rencontre du groupe, la Lazio s'est imposée 1-3 sur le terrain de Nice. Balotelli ouvrait le score après 4 minutes avant que Caicedo n'égalise 60 secondes plus tard. Les Romains faisaient la différence en deuxième mi-temps avec un doublé de Milinkovic-Savic, l'ancien joueur de Genk (65e et 89e). Blessé à la cuisse, Jordan Lukaku n'était pas présent sur la feuille de match.

La Lazio prend la tête du groupe K avec 9 points suivie de Nice avec 6 points. Zulte Waregem et Vitesse ferment la marche avec un point.