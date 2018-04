Depuis la claque reçue à Bruges en phase régulière, le Standard a bien changé.

En août dernier, le Standard était dans le creux de la vague. Deux défaites en une semaine, sur le même score, à Sclessin contre Zulte-Waregem et en déplacement au Club Bruges. Deux 4-0 bien tassés qui ont d’emblée fragilisé la position de Ricardo Sa Pinto. On peut maintenant le dire : beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et le Standard a un autre visage, bien plus conquérant, et ses prestatons sont plus solides. Comment le Standard a-t-il évolué?

Tout d’abord, le système n’est plus le même. Le 4-2-3-1 avec deux médians défensifs (Bokadi et Agbo à l’époque) n’est plus, retour au 4-4-2 laissant beaucoup de place au créatif qu’est Razvan Marin. La présence de deux attaquants a aussi aidé les Rouches à trouver plus souvent le chemin des filets.

Si le milieu de terrain roumain est devenu incontournable, un autre joueur a émergé depuis : Christian Luyindama. Le Congolais est non seulement devenu le défenseur incontournable des Rouches, mais aussi l’un des meilleurs du championnat. Enfin, que dire de Renaud Emond ? En août, le Virtonais comptait pour des cacahuètes, le voici maintenant meilleur buteur de l’équipe.

Le mercato a aussi apporté un élément déterminant : Mehdi Carcela. Le Marocain a donné un visage plus offensif au Standard, a apporté de la détermination, l’envie de gagner et toute son expérience à l’équipe. Entre présence dans le vestiaire et buts décisifs sur le terrain, Carcela tire l’équipe vers le haut.

Mais si quelque chose a bien changé depuis, c’est le visage d e Ricardo Sa Pinto. Le Portugais est passé par toutes les couleurs et toutes les émotions cette saison. Il s’est disputé avec les arbitres, a montré sa détermination, parfois sa mauvaise foi, mais il a surtout évolué. Depuis la finale de la Coupe de Belgique, il est devenu plus posé. Cependant, sa grinta est toujours au rendez-vous et il pousse ses joueurs vers la victoire. Lui aussi veut aller chercher une belle seconde place, qui lui sera bien utile pour la suite de sa carrière, au Standard ou ailleurs.

Le Standard est donc désormais mieux armé pour disputer une rencontre à Bruges, comme l’a démontré la demi-finale de la Coupe de Belgique. Il faudra maintenant faire un résultat sur le terrain. La deuxième place passera par une victoiret chez les (probables) futurs champions de Belgique.

Les compositions

Bruges : Gabulov, Denswil, Mechele, Poulain, Nakamba, Vormer, Limbombe, Vanaeken, Cools, Wesley, Diaby.

Standard : Ochoa, Fai, Laifis, Luyindama, Cavanda, Cimirot, Marin, Edmilson, Carcela, Emond, Luchkevych.

Arbitre : Nicolas Laforge

Le direct commenté