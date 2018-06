Les deux questions qui étaient au bout des lèvres des journalistes en conférence de presse devant Fellaini étaient forcément liées à son avenir en club et en équipe nationale. "C'est évidemment difficile d'arrêter les Diables si on gagne le Mondial", a répondu le milieu de terrain, qui évolue, en tout cas pour l'instant, à Manchester United. En ce qui concerne son futur club, Marouane Fellaini sait où il partira et l'annoncera en temps voulu.

"Le match contre l'Angleterre, c'est du 50-50", a dit Marouane Fellaini mardi en conférence de presse à Dedosvk, camp de base des Diables Rouges pendant la Coupe du monde. Le milieu de terrain, qui pourrait être titularisé jeudi soir (20h) à Kaliningrad lors de la 3e journée du groupe G de la Coupe du monde, se tient prêt à apporter ses qualités au groupe.

"Je peux apporter de l'impact physique et de la présence dans les deux rectangles", a ajouté Fellaini, qui joue en Angleterre depuis 2008. "Nous nous connaissons évidemment très bien avec les Anglais car beaucoup d'entre nous évoluent en Premier League. Ce sera un match particulier."

Comme Toby Alderweireld, Fellaini a assuré que les deux équipes allaient joueur pour gagner cette première place, qu'importe le parcours supposé plus facile pour le deuxième du groupe. "Personne ne va calculer, nous voulons gagner. En huitièmes de finale, toutes les équipes se valent."

La Belgique et l'Angleterre sont en tête du groupe G avec 6 points et se disputeront jeudi la première place





