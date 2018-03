Remis définitivement en selle après leur qualification obtenue in extremis pour les Playoffs 1, le Standard aborde cette finale de la Coupe de Belgique dans une belle spirale. Les "Rouches" n'ont plus été battu en championnat depuis le 23 janvier (contre Zulte-Waregem) et restent sur une belle élimination des Brugeois en 1/2 finales de la Croky Cup.

Malgré tout, Genk est loin d'être un oiseau pour le chat. Les Limbourgeois, solides cinquièmes de notre compétition, seront de sérieux clients avec des joueurs de talent comme Karelis, Ndongale, Pozuelo ou encore Buffel.

Cette saison, avantage au Standard qui s'est imposé à deux reprises contre Genk en championnat (2-1; 0-2)

Les hommes de Sa Pinto ont aussi envie de poursuivre la belle série du club du bord de Meuse. En effet, ce dernier a remporté les deux dernières finales de Coupe de Belgique auxquelles il a participé (2011-2016).





Le récit du match

Le match débutait avec quelques minutes de retard en raison des nombreux jets de fumigènes de la part des deux kops de supporters. Plutôt bien rentré dans la rencontre, le Standard ne se procurait pas de réelle possibilité et laissait progressivement le Racing Genk entrer dans cette finale.

Les Limbourgeois ont été les plus entreprenants et les plus dangereux, mais dans l'ensemble on assistait à un duel physique globalement peu emballant, les deux blocs étant bien organisés.





Les compos

Genk: Vukovic, Colley, Aidoo, Nastic, Mata, Pozuelo, Seck, Malinovskiy, Buffel, Karelis, Ndongala

(Le banc: Jackers, Maehle, Dewaest, Uronen, Wouters, Schrijvers, Trossard, Ingvartsen, Samatta)

Standard: Gillet, Cavanda, Luyindama, Koutroubis, Fai, Cimirot, Marin, Carcela, Mpoku, Edmilson Jr, Emond

(Le banc: Ochoa, Goreux, Pocognoli, Djenepo, Cop, Carlinhos, Selahi)





Suivez le match en direct commenté à 20h45