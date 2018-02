Le Néerlandais du Club Bruges Ruud Vormer a reçu le Soulier d'Or, trophée récompensant le meilleur joueur du championnat de Belgique au cours de l'année écoulée, mercredi soir lors du 64e gala du Soulier d'Or qui s'est tenu au Palais 12 du Heysel, à Bruxelles.

Vormer a été élu avec 240 points devant l'ancien Anderlechtois Youri Tielemans (182 pts), en tête après le 1er tour de scrutin et parti l'été dernier à Monaco, et l'Anderlechtois Leander Dendoncker (172 pts).

Vormer, 29 ans, succède à José Izquierdo, permettant au Club Bruges de réaliser un troisième doublé après ceux de 1985 et 1986 avec Jan Ceulemans et de 1995 et 1996 lorsque Franky Van der Elst avait suivi Paul Okon au palmarès.

L'an passé, Izquierdo avait mis fin à une attente de 15 ans au stade Jan Breydel, où le dernier Soulier d'Or était Timmy Simons en 2002. Ce sacre a ensuite valu au Colombien un transfert en Premier League, à Brighton.

Ruud Vormer dispute sa quatrième saison à Bruges. Vainqueur de la Coupe (2015), du championnat (2016) et de la Supercoupe (2016), le Néerlandais vit sa saison la plus prolifique en Belgique. Il a déjà inscrit neuf buts et délivré quinze assists en championnat, alors qu'il évolue dans l'entrejeu. Il a ainsi un pied dans 24 des 61 buts inscrits par les Blauw en Zwart, solides leaders du championnat avec 11 points d'avance sur Charleroi.

Felice Mazzu coach de l'année

Felice Mazzu a été élu Entraîneur de l'année mercredi lors du 64e Gala du Soulier d'Or au Palais 12 du Heisel à Bruxelles. L'entraîneur de Charleroi, actuel dauphin du championnat derrière le FC Bruges, devance avec 335 points l'entraîneur du FC Bruges Ivan Leko (218) et l'ancien entraîneur d'Anderlecht René Weiler (202), champion de Belgique la saison dernière avec les Mauves.

Le coach des Zèbres succède à l'ancien entraîneur du FC Bruges Michel Preud'homme au palmarès.

"Ce n'est pas un prix individuel mais un prix collectif", a déclaré Felice Mazzu, en néerlandais, après avoir reçu son prix. "Merci à ma famille, à la direction du Sporting, aux joueurs, au staff technique et médical et au fantastique public".

Mazzu, 51 ans, a débuté sa carrière de coach au niveau inférieur s'occupant d'abord de jeunes (Nivelles), avant d'aller à Marchienne-au Pont, au CS Brainois, à Uccle-Léo, à Tubize. Il s'est révélé au grand public avec ses performances à la tête du White Star, notamment en Coupe de Belgique. C'est ainsi qu'il avait rejoint l'élite de notre championnat au Sporting Charleroi en juillet 2013.

Felice Mazzu avait déjà reçu le Trophée Raymond Goethals en décembre dernier.

Janice Cayman élue joueuse de l'année

Janice Cayman a reçu le Soulier d'Or féminin, trophée récompensant la meilleure joueuse belge, mercredi lors du Gala du Soulier d'Or au Palais 12 du Heisel à Bruxelles. La joueuse de Montpellier succède à Tessa Wullaert (Wolfsburg) qui était entrée dans l'histoire en recevant le tout premier Soulier d'Or féminin l'année dernière.

Janice Cayman, 29 ans, a reçu 216 points. Elle est élue devant Tessa Wullaert (183) et la joueuse de l'Ajax Davina Philtjens (165).

Les trois joueuses font partie des Red Flames, l'équipe nationale dames, qui a disputé son premier Euro l'été dernier aux Pays-Bas.

Les Red Flames disputent actuellement les qualifications pour le Mondial 2019 en France.

Kalinic meilleur gardien

Le gardien de but croate de La Gantoise Lovre Kalinic a été élu Gardien de l'année mercredi soir lors du 64e Gala du Soulier d'Or au Palais 12 à Bruxelles. Le portier des Buffalos a reçu 302 points. Il devance Frank Boeckx (Anderlecht/196) et Nicolas Penneteau (Charleroi/149).

Sinan Bolat (Antwerp/128) et Colin Coosemans (FC Malines/55) complètent le top 5.

Lovre Kalinic, 27 ans, est arrivé à Gand en janvier 2017. Il s'est tout de suite imposé entre les perches gantoises et avait déjà été élu meilleur gardien lors du gala du Footballeur pro de l'année en fin de saison dernière.

Kalinic succède au palmarès à Français Ludovic Butelle, l'ancien gardien du FC Bruges, parti à Angers.

Ivo Rodrigues récompensé

Le but inscrit par l'ailier de l'Antwerp Ivo Rodrigues sur le terrain d'Ostende a été désigné But de l'année mercredi lors du 64e Gala du Soulier d'Or à Bruxelles.

Le but de Rodrigues a été préféré à ceux de Yuya Kubo et Ruud Vormer. Il succède au but de Wilfred Ndidi (ex-Genk) au palmarès.

Le trophée du But de l'année a été remis par Irena Strinic, la veuve de l'ancien Diable Rouge Josip Weber, décédé d'un cancer il y a trois mois.

Eden Hazard meilleur joueur belge à l'étranger

Eden Hazard a reçu le prix du Meilleur Belge à l'étranger, mercredi lors du 64e Gala du Soulier d'Or au Palais 12 du Heisel à Bruxelles. Le Diable Rouge, champion d'Angleterre avec Chelsea en 2017, a récolté 326 points. Il devance Kevin De Bruyne (Manchester City/315), lauréat en 2015 et 2016, et Dries Mertens (Naples/270).

Eden Hazard, 27 ans, décroche son premier trophée en Belgique. Il n'a jamais évolué en D1 belge. Parti à Lille en 2005, il y avait débuté en équipe première en 2007 à l'âge de 16 ans.

Eden Hazard a déjà été élu Joueur de l'année en France et en Angleterre.

Le Brainois est un des piliers de l'équipe nationale, dont il est le capitaine et avec laquelle il disputera la Coupe du monde l'été prochain en Russie.

Eden Hazard figurait dans l'équipe-type UEFA de l'année 2017, tout comme Kevin De Bruyne.

Onyekuru meilleur Espoir

Henry Onyekuru a remporté le prix du meilleur Espoir de l'année. Absent ce soir, l'attaquant a laissé un message vidéo où il a avoué vouloir "revenir le plus vite possible pour jouer".

