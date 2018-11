La cour d'appel d'Anvers a jugé fondée la demande de récusation du magistrat instructeur.

La cour d’appel d’Anvers a jugé lundi la requête en récusation introduite par l’arbitre de football Bart Vertenten contre le juge d’instruction Joris Raskin recevable et fondée.

Bart Vertenten est inculpé dans le cadre de l’enquête sur des fraudes et matchs truqués dans le football belge qu’instruit ou plutôt instruisait le juge Raskin.

Le 11 octobre, ce dernier, qui mène l’enquête sur les soupçons de fraude dans le football belge inculpait M. Vertenten de participation à une organisation criminelle et de corruption privée et le plaçait sous mandat d’arrêt .

Conflit d'intérêt ?

Le 22 octobre, Me Hans Rieder, l’avocat de l’arbitre, introduisait, devant le tribunal de Tongres, une requête en récusation du juge d’instruction Joris Raskin Le 16 octobre, devant la chambre du conseil de Tongres, l’avocat avait fait part de son mécontentement à propos de la désignation d’un juge d’instruction qui a fait partie (jusqu’à la mi-mars 2018) de la commission des licences de l’Union belge de football (URBSFA).

L’avocat estimait que l’absence de perquisitions et d’écoutes téléphoniques à l’Union belge ainsi que le fait qu’aucun membre de la fédération n’ait été auditionné étaient des preuves de “partialité structurelle” de la part du juge d’instruction.

Ainsi mis sur la sellette, le juge Raskin décidait de ne pas faire lui-même un pas de côté. La cour d’appel d’Anvers fut donc, comme l’exige la procédure, saisie du dossier.

Le parquet ne voit pas où est le problème

Le lundi 5 novembre, la cour d’appel d’Anvers prenait la demande en délibéré. A l’audience, le parquet fédéral avait estimé que Me Rieder avait introduit sa demande trop tardivement. Mais aussi que les anciennes activités de M. Raskin ne constituaient pas un obstacle à sa mission de juge d’instruction.

Selon, le ministère public, la commission des licences n’avait rien à voir avec la désignation des arbitres. Il avait donc considéré que la demande de récusation devait être jugée irrecevable et non fondée. L’avocat avait défendu son point de vue et contesté l’argument selon lequel sa demande de récusation avait été faite trop tardivement.

Depuis que la demande de récusation avait été déposée, le juge Raskin ne s’occupait plus de l’affaire mais des collègues avaient repris la main. Ainsi, la comparution de Peter Maes, l’entraîneur de Lokeren, qui a été inculpé dans ce dossier, a-t-elle eu lieu devant un autre magistrat que Joris Raskin.

Entre-temps, la défense de Bart Vertenten a, par deux fois, demandé à la chambre des mises en accusation d’Anvers de reporter ses audiences concernant l’arbitre. Il comparaîtra désormais le 15 novembre devant la chambre, qui devra décider de prolonger ou non sa détention.