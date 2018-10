La chambre des mises en accusation d'Anvers a décidé ce mardi du maintien en détention de six suspects dans le cadre du scandale de fraude et de corruption qui frappe le football belge depuis trois semaines.

Sept personnes étaient concernées: les agents Mogi Bayat, Karim Mejjati et Dragan Siljanoksi, Maria Bogojevska (la compagne de Dejan Veljkovic), les administrateurs du KV Malines Thierry Steemans et Olivier Somers et l'ex-avocat Laurent Denis.

Tous restent en prison à l'exception d'Olivier Sommers.

La défense a déjà plaidé vendredi, mais avait alors demandé que certains procès-verbaux manquants soient ajoutés au dossier pénal. L'affaire avait dès lors été reportée à mardi afin de laisser l'opportunité au parquet général de répondre à cette demande.

"Le week-end passé, j'ai reçu plusieurs nouveaux éléments, tous à décharge. Mais le dossier n'est pas encore complet", a expliqué mardi Tom Bauwens, qui défend les intérêts de Mogi Bayat, avant l'audience.

Celle-ci a été suspendue une demi-heure afin de permettre au parquet fédéral de compléter le dossier. De nouvelles plaidoiries ont eu lieu jusque peu après 16h. A la sortie de l'audience, aucun avocat ne s'est exprimé.

Le parquet fédéral demandait la confirmation de la détention préventive des sept inculpés, mais ne se prononçait pas contre une surveillance électronique dans le chef d'Olivier Somers et Maria Bogojevska. La chambre du conseil de Tongres avait précédemment voulu renvoyer Karim Mejjati, Dragan Siljanoksi et Thierry Steemans chez eux avec un bracelet, mais le parquet fédéral avait été en appel. Les avocats des sept suspects demandaient la libération de leurs clients, quitte à ce que ce soit sous conditions.