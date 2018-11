L'agent de joueurs Dejan Veljkovic, inculpé dans l'enquête autour de suspicions de fraude, corruption et faits d'organisation criminelle dans le football belge, a conclu un accord de coopération avec la justice pour bénéficier du statut de "repenti" dans cette affaire, a informé son avocat Kris Luyckx mardi, à la sortie de la chambre du conseil où le Serbe devait comparaitre.

La législation toute récente sur les "repentis" permet à des personnes inquiétées de livrer des informations importantes sur les auteurs ou complices d'un crime en échange d'un adoucissement de leur peine. Dejan Veljkovic a donc décidé de collaborer avec les enquêteurs, qui s'intéressent notamment à de possibles trucages de matches de la plus haute division du football belge.

L'avocat de l'agent a également plaidé la libération de son client, qui est en détention préventive depuis le mois d'octobre. Une décision à ce sujet sera prise dans l'après-midi. Il est inculpé de participation à une organisation criminelle, blanchiment et corruption privée.

"Nous avons demandé à ce que Veljkovic puisse quitter la prison aujourd'hui, avec de sévères conditions de remise en liberté comme l'interdiction de quitter le pays et d'être en contact avec d'autres personnes impliquées, et l'obligation de rester à disposition des enquêteurs", a développé l'avocat de celui qui apparait comme une figure centrale du scandale qui a éclaté le 10 octobre dernier.

Quant à la décision de se "repentir", un mémorandum en ce sens a bien été signé entre son client et la justice, comme le prévoit la toute nouvelle loi sur ce système. Selon le parquet fédéral, Veljkovic est le premier en Belgique, depuis l'adoption de la loi, à faire l'objet d'une telle convention.

"C'est assez unique en Belgique. Cela veut dire qu'il s'est engagé à collaborer à l'enquête. Une série de conditions y sont attachées, et des engagements ont été pris. Cela a été un aspect important pour demander la libération", indique l'avocat, qui précise toutefois que la chambre du conseil n'est pas concernée par cet accord conclu avec le parquet fédéral.

Kris Luyckx espère bien sûr une peine clémente, vu l'accord conclu. Son client "a beaucoup souffert d'être détenu, mais a très vite eu une vision plus claire de tout ce qui n'a pas été dans le passé. Mais aussi la compréhension qu'il était, en tant qu'agent, actif dans un monde où l'absence de normes est la norme et qu'il ne lui serait d'aucune manière possible d'y retourner". "Il veut apporter sa contribution pour qu'il s'améliore à l'avenir. Quand il a débarqué dans ce monde, c'était déjà comme ça. Il n'est pas l'unique responsable du fait que des critiques puissent être adressées quant aux transferts et compensations. Qu'il soit le seul menacé de payer la note pour tout le monde a été un incitant important."