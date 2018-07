Suivez la finale France - Croatie en direct commenté! La France mène quatre buts à deux dans cette finale et le sacre mondial ne semble plus pouvoir lui échapper!

La Croatie maitrise le jeu dans le début de partie, mais sans véritablement parvenir à amener le danger devant le but d'Hugo Lloris. Les Français sont bien organisés et laissent peu de liberté à leurs adversaires.

Un peu contre le cours du jeu, la France ouvre le score à la 18e minute sur un coup franc d'Antoine Griezmann dévié dans ses propres filets par Mandzukic. Il s'agit du premier but contre son camp de l'histoire en finale d'une Coupe du monde.

La Croatie se reprend et égalise à la 28e minute. Ivan Perisic arme une frappe, déviée par Varane, qui ne laisse aucune chance à Lloris.

A la 37e minute de jeu, la France obtient un penalty après l'intervention du VAR pour une main de Perisic. Griezmann prend ses responsabilité et transforme l'essai pour permettre aux siens de mener à nouveau.

En seconde période, la Croatie se montre pressante et amène le danger evant le but français. La France tient bon et creuse même l'écart. Paul Pogba soulage les siens d'une frappe à l'entrée de la surface.

La France se rapproche encore un peu plus du sacre quand Mbappe y va aussi de son but pour porter le score à 4-1.

Peu après, Mandzukic profite d'une grosse erreur d'Hugo Lloris pour réduire le retard de la Croatie: 4-2 à un peu plus de 20 minutes de la fin de la partie.

LE LIVE:

L'équipe de France se présente avec son onze type, emmenée par ses attaquants Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud en finale de la Coupe du monde contre la Croatie (17h00) à Moscou, selon la Fifa.

Les deux sélectionneurs ont reconduit les mêmes équipes que lors des demi-finales.

Le onze type de Didier Deschamps s'est formé pour la première fois contre le Pérou, lors du deuxième match des Bleus en phase de groupes (1-0). Il a depuis été aligné à chaque match à élimination directe - hormis lors du quart contre l'Uruguay (2-0), lorsque Blaise Matuidi, suspendu, était remplacé par Corentin Tolisso dans un rôle de faux ailier gauche.

Matuidi tient cette place à nouveau, aux côtés de la paire de récupérateurs formée par Paul Pogba et N'Golo Kanté.

La défense est composée par la charnière centrale occupée par Raphaël Varane et Samuel Umtiti, les latéraux Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, ainsi que le gardien et capitaine Hugo Lloris.

Côté croate, l'ailier Ivan Perisic, buteur et homme du match en demi-finale contre l'Angleterre (2-1 a.p.), est titularisé, alors qu'il était incertain.





LES COMPOS:

France: Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud

Sélectionneur: Didier Deschamps

Croatie : Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Brozovic, Rakitic - Rebic, Modric (cap.), Perisic - Mandzukic

Sélectionneur: Zlatko Dalic

Arbitre: Nestor Pitana (ARG)









