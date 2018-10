Les suspects interpellés mercredi matin et qui devaient encore passer à Tongres devant un juge d'instruction, dans la vaste enquête autour de suspicions de fraude, de corruption et de blanchiment d'argent dans le cadre de la plus haute division du football belge, ont été entendus par les juges dans la nuit de jeudi à vendredi. Neuf mandats d'arrêt ont été émis.

Footgate, suite et certainement pas fin. Au total, 29 personnes ont été interceptées par la police. Parmi celles-ci, 19 personnes ont été entendues par le juge d'instruction. Elles sont toutes inculpées. Les 10 autres ont pu repartir sans être inquiétées. Dans le détail, neuf personnes ont été inculpées et placées sous mandat d'arrêt, dont les agents de joueurs Dejan Veljkovic et Mogi Bayat. Cinq personnes ont été inculpées et ont été libérées sous conditions. Cinq personnes ont été inculpées et ont été libérées après audition par le juge d'instruction.

Concernant les 9 personnes qui ont été inculpées et placées sous mandat d’arrêt, on connaît donc leurs identités. Dejan Veljkovic ,Thierry Steemans et Olivier Somers sont inculpés de participation à une organisation criminelle, blanchiment et corruption privée. Mogi Bayat, Maria Bogojievski (l'épouse de Dejan Veljkovic) et Laurent Denis, sont, eux, inculpés de participation à une organisation criminelle et blanchiment. Bart Vertenten est, pour sa part, inculpé de participation à une organisation criminelle et corruption privée. Karim Mejjati et Dragan Siljanoski sont, eux, inculpés de blanchiment d’argent.

Voici le fil infos de la journée

11h26: Ivan Leko est présent vendredi sur les terrains du Club Bruges pour y diriger l'entrainement de ses joueurs, au lendemain de son inculpation pour blanchiment dans le cadre de l'enquête sur des faits présumés de fraude, corruption et blanchiment qui ébranle largement les clubs professionnels du championnat belge. A 9h30 précises, les Blauw en Zwart ont rejoint le stade, direction le terrain d'entrainement, en compagnie de leur T1. Ce dernier, qui s'était dit ébranlé par son interrogatoire et son passage devant le juge d'instruction de Tongres, paraissait relativement détendu vendredi, faisant même signe aux supporters présents pour apercevoir les joueurs. Le T1 brugeois a été accueilli par les applaudissements des supporters.

11h06: Selon nos informations, Mogi Bayat vient d'arriver à la prison de Louvain.

10h22: L'agent de joueurs Walter Mortelmans a été remis en liberté, mais sous conditions, dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le cadre de la vaste enquête pour faits présumés de fraude, blanchiment et corruption autour de la plus haute division du football belge. Il a été entendu par un juge d'instruction de Tongres qui a décidé de cette remise en liberté, confirme son avocat Jacques Arnauts-Smeets vendredi matin.

9h02: Concernant l'affaire des matches truqués, Roland Duchâtelet sous-entend une implication d'Anderlecht. (Un article à consulter ici).

8h55: Il y a un 9e mandat d'arrêt décerné dans le cadre de la vaste enquête touchant à des soupçons de fraude, blanchiment d'argent et corruption dans la plus haute division du football belge. Il s'agit du Macédonien Dragan Siljanoski, ex-joueur de l'Antwerp, ancien agent notamment de l'entraîneur du Club Bruges Ivan Leko, et actuel agent de l'attaquant de pointe du Sporting d'Anderlecht, Ivan Santini. Il serait soupçonné de blanchiment d'argent et d'organisation criminelle.

8h37: Le gardien de but de Waasland-Beveren Davy Roef, conseillé par l'avocat Walter Damen, a lui quitté libre, tard jeudi soir, les bâtiments de la police judiciaire fédérale de Hasselt. "Il a simplement été interrogé comme témoin. Cela peut arriver à tout le monde" , a résumé son avocat vendredi matin.

8h22: Karim Mejjati, un autre agent de joueurs qui avait également été interpellé mercredi dans ce vaste coup de filet, a lui également été écroué.

7h59: Au FC Malines, le coach Dennis van Wijk est tombé de sa chaise: "Je n'ai jamais vu Veljkovic au club" . (Plus d'infos ici)

7h33: L'ancien avocat du club d'Anderlecht Maître Laurent Denis et l'arbitre Bart Vertenten ont aussi été inculpés et placés en détention dans la nuit. Côté malinois, le directeur financier du "Kavé" (FC Malines) Thierry Steemans ainsi que l'un des principaux actionnaires, Olivier Somers , restent sous les verrous, au contraire du directeur sportif Stefaan Vanroy, qui a été libéré sous conditions jeudi soir.

7h12: Sébastien Delferière, après avoir été inculpé, avait lui été remis en liberté sous conditions. Rappelons que Vertenten et Delferière ont tous deux été suspendus avec effet immédiat par la Fédération belge de football.

7h05: Jacques Lichtenstein, agent de joueurs influent, se lâche: "Sans Mogi Bayat, notre foot va guérir". (Une interview exclusive à découvrir ici).

6h54: Ivan Leko doit justifier un salaire, Herman Van Holsbeeck n’a plus de comptes à rendre. (Tous les détails ici).

6h41: L'agent de joueurs Dejan Veljkovic a également été placé sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction de Tongres dans la nuit de jeudi à vendredi, a-t-on appris au petit matin. Il est inculpé de participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption privée. L'épouse de Dejan Veljkovic a aussi été placée sous mandat d'arrêt.

6h32: L'agent de joueurs Mogi Bayat a été placé sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est ce qu'ont confirmé ses avocats, Mes Bauwens et Mayence, en quittant le bâtiment de justice de Tongres. "Nous soulignons que cela n'a rien à voir avec de la corruption, de la manipulation de matches ou des contacts avec des arbitres. Il ne s'agit que de blanchiment d'argent" , ont déclaré les avocats. Mogi Bayat se serait fait de l'argent sur le dos de ses joueurs avec une arnaque à la TVA sur des montres de luxe. ( Un dossier à lire ici ) .