Ivan Leko, champion de Belgique avec le Club de Bruges, élu Entraîneur de l'année.



Le Croate, tout récent champion de Belgique avec le Club de Bruges, a récolté 668 points. Ancien joueur des Gazelles entre 2005 et 2008, Ivan Leko est arrivé l'été dernier dans la Venise du Nord après une saison à Saint-Trond. Le Croate, 40 ans, est parvenu à hisser les siens au sommet du football belge, décrochant le 15e titre du Club après un partage dimanche au Standard de Liège.

Avec ses 668 unités, Leko a été plébiscité par les joueurs de Jupiler Pro League. Il devance le Portugais Ricardo Sa Pinto (Standard/329 pts) et Philippe Clement (Genk/279 pts). Le technicien croate a reçu ce trophée, décerné par la Pro League et Sportspress.be, des mains d'Hugo Broos. Au palmarès, Leko succède au Suisse René Weiler, champion avec le RSC Anderlecht la saison dernière.

Seuls les joueurs des seize clubs de Jupiler Pro League ont pu voter pour l'attribution de ce trophée en établissant un top 3. Le premier a reçu 3 points, le deuxième 2 et le troisième 1.

Top 10

1. Ivan Leko (Club Bruges) : 668 points

2. Ricardo Sa Pinto (Standard) : 329

3. Philippe Clement (Genk) : 279

4. Felice Mazzu (Charleroi) : 263

5. Yves Vanderhaeghe (La Gantosise) : 173

6. Glen De Boeck (KV Courtrai) : 105

7. Hein Van Haezebrouck (RSC Anderlecht) : 104

8. Claude Makélélé (Eupen) : 58

9. Laszlo Bölöni (Antwerp) : 51

10. Francky Dury (Zulte Waregem) : 48

Wesley a été élu Espoir de l'année

Le Brésilien Wesley a été élu Espoir de l'année lors du traditionnel Gala du Footballeur pro de l'année, lundi soir au Musée Autoworld à Bruxelles. L'attaquant, arrivé au Club en janvier 2016, est déjà double champion de Belgique (2016 et 2018) à 21 ans à peine.

© BELGA Wesley Moraes Ferreira da Silva de son nom complet a reçu son prix des mains de son coéquipier Timmy Simons, 41 ans, et a devancé le Nigérian Samuel Kalu (La Gantoise/147 pts) et le Burkinabé Hassane Bandé (KV Malines/125 pts) dans ce trophée décerné par la Pro League et Sportspress.be, l'association professionnelle belge des journalistes sportifs.

Wesley, 13 buts en 43 matches toutes compétitions confondues cette saison, succède au palmarès à Nany Landry Dimata, ancien joueur du KV Ostende qui a rejoint Wolfsburg lors du mercato estival 2017.

Ce trophée d'Espoir de l'Année est réservé aux joueurs âgés de moins de 22 ans au 1er juillet de cette année. Seuls les joueurs des seize clubs de Jupiler Pro League ont pu voter pour l'attribution de ce trophée en établissant un top 3. Le premier a reçu 3 points, le deuxième 2 et le troisième 1.

Xavier Mercier élu Joueur de l'année en Proximus League

Le Français Xavier Mercier (Cercle Bruges) a été élu Joueur de l'année en Proximus League (D1B) lors du traditionnel Gala du Footballeur pro, lundi soir au Musée Autoworld à Bruxelles. Le milieu de terrain offensif de 28 ans aura été précieux pour les Brugeois, qui sont parvenus à remporter la finale de la Proximus League face au Beerschot Wilrijk et ainsi revenir dans l'élite du football belge.

Hein Vanhaezebrouck: "Avec Sa Pinto, on va arrêter là, ça suffit"

Parmi les invités, Hein Vanhaezebrouck. Qui remportera le titre de meilleur entraîneur? "J'espère que ça sera Ivan Leko, quand même!", à répondu le coach mauve, qui avait donc vu juste.

Felice Mazzù, de son côté, estime qu'il faut terminer correctement les playoffs. "Une des mes joueurs a dit: 'On a fait la même saison que le Standard, mais à l'envers'", a expliqué l'entraîneur carolo.