Après "Viva Brasil", Le Grand Jojo rempile pour un nouvel hymne pré-Mondial.

A 14 jours du début de la Coupe du Monde, Le Grand Jojo a présenté en exclusivité sur le plateau du JT de RTL son hymne.

"C'est un last minute" explique le chanteur, conscient du court laps de temps entre la sortie de la chanson et le début de la compétition. "Mon entourage le réclamait. Et le public aussi, qui avait même fait une pétition."



Dans ce son apparaît la voix de Roger Laboureur, ancien journaliste sportif à la RTBF. Le Grand Jojo a aussi expliqué qu'un clip sera tourné, le 8 juin à Charleroi, avec la participation de gens.

Dans une interview accordée à La Dernière Heure, Le Grand Jojo revenait sur la préparation de cet hymne : "Le public n’avait pas tellement accroché à Viva Brazil , ça faisait penser à Mexico. C’était difficile de faire aussi bien. Mais là on a trouvé quelque chose que les gens vont reprendre dans les stades. C’est du rentre-dedans."

"Plus rien ne nous arrête, toute la Belgique est prête. Le noir, le jaune, le rouge, c'est la couleur pour faire la fête." : l'extrait de la chanson est à écouter ci-dessus.

La version Kody



Il y a quelques mois, l'ami Kody n'avait d'ailleurs par raté Jojo dans un sketch pour l'émission "Le grand cactus"