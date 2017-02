Le Standard devait absolument prendre les trois points s'il voulait encore rêver du Top 6.

La dernière rencontre de la 26e journée du championnat de Belgique de football s'est achevée par la seconde victoire du Standard en déplacement à Waasland-Beveren (0-1). Le Portugais Orlando Sa a marqué l'unique but (54e) de cette rencontre marquée par l'exclusion du Beverenois Ibrahima Conté (36e). Désormais les Rouches, qui n'avaient plus gagné à l'extérieur depuis le 18 septembre à Lokeren (0-1), conservent la 9e place (36 points) à 5 points de Malines, l'actuel 6e du classement. Waasland-Beveren, qui n'a remporté aucun de ses 12 duels avec les Liégeois depuis son retour en D1, se retrouve 14e (24 points). Aleksandar Jankovic a apporté six changements à la formation, qui a connu la débâcle face à Courtrai (0-3). Benito Raman, Kostas Laifis, Razvan Marin et Filip Mladenovic ont été renvoyés sur le banc, Valeri Luchkevych et Renaud Emond en tribune.

Après une minute de silence à la mémoire du père de Laszlo Köteles, Laurent Jans n'a pas coupé le souffle à Jean-François Gillet avec un envoi passant loin au-dessus du but (3e). Par contre, le gardien du Standard a dû boxer un coup franc de François Marquet (5e) et bloquer un envoi à distance de Conté (6e). Le Standard a riposté par Ishak Belfodil qui, en une touche, a lancé Mathieu Dossevi dans les 16 mètres mais Jonathan Buatu s'est interposé et a concédé un corner (10e). Sur celui-ci, Belfodil a récupèré le ballon mais l'a envoyé sur Merveille Goblet (11e). Si les deux équipes mettaient de l'énergie dans la bataille, les occasions étaient rares. Conté a involontairement cassé cet équilibre en prenant deux cartes jaunes (28e, 36e). En infériorité numérique, les Waeslandiens n'ont pas paniqué. Ils ont privé les Rouches de ballon notamment grâce à Zinho Gano, à l'aise dans l'art de le conserver.

La première période a été marquée par de nombreuses discussions sur les décisions d'Alexandre Boucaut, des fautes et des cartes jaunes. La seconde a fait place au jeu. Après avoir alerté fois Goblet (47e), Sa a inscrit son 12e but de la saison (54e, 0-1). Tout de suite après, Belfodil a failli doubler l'écart mais après avoir dribblé plusieurs adversaires, l'Algérien a poussé le ballon trop loin et Goblet s'en est emparé (62e).

Auteur de l'assist sur le but, Edmilson a accusé le coup et Jankovic l'a remplacé par Jonathan Legear, que l'on n'avait plus vu depuis 29 septembre. Graciés par Dossevi qui s'était retrouvé seul face à Goblet (83e), les visités ont pris un maximum de risques. Gillet s'est alors illustré pour préserver son domaine et le petit brin de chance nécessaire a permis au Standard de mettre fin à une série de sept matchs sans victoire, la dernière remontait

