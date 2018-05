Marc Coucke a déjà pas mal fait évoluer le RSCA depuis sa prise de pouvoir fin mars mais la métamorphose sera bien plus visible encore à la fin de l’été : le noyau de l’équipe première, vitrine du club, ne ressemblera plus du tout au groupe actuel. Entre la fin des prêts, la fin de quelques contrats et les nombreux départs, forcés ou non, ce sont 22 joueurs qui sont sur le départ au Sporting, soit quasiment un noyau complet ! Tous ne partiront peut-être pas au final mais il est certain que les supporters découvriront une équipe new look à la reprise.

Ils arrivent en fin de contrat

(...)