Football Sofiane Hanni a vécu une Coupe d’Afrique compliquée avec l’Algérie durant laquelle il a aussi perdu sa place à Anderlecht

Un capitaine sur le banc. C’est la situation bizarre que vit Sofiane Hanni depuis son retour de la Coupe d’Afrique. Il était remplaçant contre le Standard et, barré par Nicolae Stanciu et Adrien Trebel, il pourrait encore l’être ce vendredi soir à Lokeren. Tout ça pour une Can où Georges Leekens l’a peu utilisé et où l’Algérie a été la très mauvaise surprise du tournoi avec une élimination dès la phase de poules…

N’êtes-vous pas frustré par ces dernières semaines entre la Coupe d’Afrique et votre place sur le banc à Anderlecht ?

"Non, je prends ça avec philosophie. Je savais en partant à la Can que je risquais de perdre ma place au Sporting. Le club a gagné les deux matches où je n’étais pas là et je ne peux rien revendiquer. Je vais juste me battre pour récupérer ma place."

Ne vous dites-vous pas que vous auriez dû rester en Belgique pendant la Can ?

"Non, pas du tout. Je pouvais perdre ma place aussi en restant. Il y a de la concurrence à Anderlecht. Si tu fais un mauvais match, un autre peut recevoir sa chance. Je suis content d’avoir découvert la Coupe d’Afrique. Malgré l’élimination bien trop précoce, cela reste une expérience que je n’oublierai pas."

Georges Leekens a été démis de ses fonctions. Vous comprenez cette décision ?

(...)