Pour mettre toutes les chances de son côté en vue d’une qualification pour les playoffs, Charleroi s’est saigné lors de ce mercato en attirant Hamdi Harbaoui. C’est en effet le Sporting qui prend totalement en charge le salaire de l’attaquant, prêté six mois par Anderlecht. Un investissement de plusieurs centaines de milliers d’euros, que Charleroi ne rentabilisera qu’en cas de participation au Top 6.

En Espagne, c’est un Harbaoui avec le sourire Pepsodent que les Zèbres découvrent. Un buteur racé, qui s’est déjà fait plaisir dimanche lors du premier entraînement avec ballon à El Saler.

Après ses échecs à l’Udinese et à Anderlecht, l’attaquant veut prouver (et se prouver) qu’il peut encore secouer les filets. Durant une heure, le Tunisien s’est confié… et a vidé son sac.

Hamdi, qu’est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de Charleroi ?

"Mogi m’a proposé de venir voir le match contre le Standard (NdlR : c’était le 4 décembre). Il ne m’a pas mis la pression pour signer ici, c’était un choix personnel. Je suis resté après le match et j’ai discuté avec le coach et le président de mon éventuel transfert. J’ai directement été très bien accueilli et c’est ce qui m’a donné envie de relever le défi. Car on sait tous que j’avais d’autres possibilités, notamment à Lokeren, en Chine ou à Dubaï où j’aurais pu gagner beaucoup plus."

Vous n’avez pas attendu la fin du mercato pour vous engager avec Charleroi. C’est la preuve que votre décision était prise ?

"J’ai vu une bonne équipe. Mais j’ai également vu que j’avais ma place dans cette équipe. Et quand tout le monde te veut, il n’y a plus de raison d’hésiter… Et puis, de Perbet à Théréau, on ne m’a dit que du bien du club. Charleroi a fait l’effort de garder le même contrat que celui que j’avais à Anderlecht. Désormais, mon challenge est de jouer et de prouver à ceux qui doutent encore de moi que je suis toujours là."

Pourquoi est-ce que cela n’a pas fonctionné pour vous tant à Anderlecht qu’à l’Udinese ?

"C’est pas que ça n’a pas fonctionné. Mais c’est juste qu’on ne m’a pas laissé le temps de prouver ma valeur ! À Anderlecht, le peu de temps que j’ai joué, j’ai marqué… avant d’être mis de côté sans aucune explication. C’était un choix de l’entraîneur et uniquement de lui. Maintenant, c’est à lui d’assumer."

Connaissez-vous les raisons de cette mise à l’écart ?

"Non. Et c’est un manque de respect de la part de Weiler. Il m’a tenu tout un discours pour que je rejoigne Anderlecht, et puis il se comporte de la sorte. Il devra assumer ce choix même si je lui souhaite le meilleur pour la suite."

Il ne s’est donc rien passé entre vous et lui ?

"Il faut lui demander. Si j’avais été indiscipliné ou non professionnel, j’aurais compris. Mais je suis quelqu’un qui a toujours bossé, tout en étant irréprochable."

On a évoqué un refus de votre part de jouer en Espoirs ?

"C’est faux ! Au contraire, c’est même moi qui ai demandé de jouer. J’ai d’ailleurs mis quatre buts en trois matches."

On vous a aussi reproché cette perte de balle à Saint-Étienne ?

"Je l’ai lu dans la presse. Mais le coach ne m’en a jamais parlé… vu qu’il ne me parlait pas. À Sclessin, quand il a fait monter Deschacht comme attaquant, j’avais tout compris. Weiler a posé un choix et c’est à la fin de la saison qu’on tirera un bilan. Dans une carrière, on peut avoir des accidents. J’ai traversé une mauvaise passe et j’espère qu’elle est terminée. Je me sens prêt, j’attends juste de jouer."

Vous avez déjà vu Charleroi à l’œuvre. À vos yeux, que manque-t-il à votre nouvelle équipe ?

"Un buteur ! Charleroi est une équipe très offensive et David Pollet un vrai travailleur. Mais il manquait peut-être quelqu’un à côté de lui. Je suis un finisseur, un vrai pivot. J’espère que l’équipe pourra s’appuyer sur moi."

L’équipe attend tellement de vous que vous avez une fameuse pression sur les épaules ?

"Je prends les choses positivement. Tout le monde est content que je sois là et je veux rendre aux gens ce plaisir. Après, un poste ne s’offre pas. Je vais travailler dur pour gagner ma place. S’il est vrai que j’ai un beau CV, je ne suis pas du genre à me la jouer comme une starlette. J’ai toujours faim et envie."

En juin, il vous restera encore un an de contrat à Anderlecht. Un retour est-il envisageable ?

"La possibilité que j’y retourne existe. Je n’aime pas partir sur une mauvaise impression et j’ai donc une revanche à prendre."

En optant pour Charleroi, vous effectuez un pas en arrière ?

"Je n’ai absolument pas cette impression. Le club est dans le Top 6 et a déjà montré beaucoup de bonnes choses. Je pense donc vraiment que j’ai effectué le bon choix. Et puis, pourquoi ne pas viser d’être champion ? Il faut oser viser haut pour atteindre ses objectifs. Depuis ma période à Louvain, je n’avais plus jamais senti une si bonne ambiance dans un vestiaire."





"La Can ? Une déception… et un soulagement"

Charleroi avait conditionné le transfert d’Harbaoui à une non-sélection de l’attaquant tunisien pour la Coupe d’Afrique des Nations. Même s’il a participé aux qualifications, le Zèbre n’est donc pas du voyage au Gabon. "J’avais forcément envie de jouer ce tournoi. Mais j’avais également envie que ma situation personnelle s’arrange. Cette non sélection constitue donc une déception, mais en même temps un soulagement car j’ai trouvé un nouveau défi."

Harbaoui a eu un contact avec le sélectionneur afin de lui expliquer sa situation personnelle. "Pour rester juste, il est normal qu’il ne reprenne que des garçons compétitifs. Je respecte donc totalement son choix. Et puis, si j’avais été retenu, peut-être que j’aurais encore dû rester au placard durant cinq mois à mon retour. Je souhaite donc tout le meilleur à la Tunisie !"

Car Harbaoui sait qu’une place en équipe nationale pour les prochaines qualifications en vue de la Coupe du monde l’attend si tout se passe bien avec Charleroi.





"Avec Jo, je termine meilleur buteur"

À l’hôtel Parador El Saler, Hamdi Harbaoui loge dans la même chambre que Jordan Remacle, l’autre recrue du Sporting.

Les deux hommes souhaitent reformer au plus vite le duo qui avait fait les beaux jours d’OHL (montée en D1) et Lokeren (qualification pour les playoffs et victoire en Coupe de Belgique). "On a montré de bonnes choses ensemble en D1. Et avec Jordan, j’ai toujours terminé meilleur buteur… même si ça sera difficile de refaire le coup avec Charleroi vu le retard que j’ai. Si je peux atteindre les dix buts, ça sera déjà bien. Avec Jordan, on a noué une bonne complicité, on se trouve facilement."

Les deux gars sont revanchards et motivés. Ce qui fait souvent fureur à Charleroi.