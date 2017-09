Le président de La Gantoise Ivan De Witte a annoncé mercredi au cours d'une conférence de presse que le club et son entraîneur Hein Vanhaezebrouck se séparaient de commun accord, après une collaboration de trois ans et demi, alors que les contrat entre les deux parties avait été prolongé jusqu'au 30 juin 2019 en mai dernier.

Vanhaezebrouck s'en va avec un titre de champion de Belgique conquis en 2015, sur sa carte de visite, mais aussi quatre distinctions individuelles: Entraîneur de l'Année, Coach de l'Année, Trophée Raymond Goethals et Guy Thys Award.

La campagne en Ligue des Champions il y a deux ans, qui avait vu la Gantoise atteindre les huitièmes, et celle de l'année dernière en Europa League, où le parcours ne s'était arrêté qu'en huitèmes après une retentissante qualification aux dépens de Tottenham à Wembley (2-2, 1-0 à l'aller), sont également à mettre au crédit du Flandrien.

Cette saison en revanche, après l'humiliant échec contre les Autrichiens d'Altach au 3e tour préliminaire de l'Europa League, et un bilan de 6 points sur 24 en Jupiler Pro League, où les Buffalos occupent une peu reluisante 14e place, les deux parties ont convenu de mettre fin à leurs engagements mutuels.

La Gantoise avait concédé sa quatrième défaite en huit matches, 0-1 contre Zulte Waregem, dimanche dernier en championnat.

Vanhaezebrouck, ancien joueur du WS Lauwe (1983-1984 et 1986-1989), du Racing de Tournai (1984-1985), de Courtrai (1985-1986), du RC Harelbeke (1989-1998) et de Lokeren (1998-200), a entraîné Ingelmunster (2002-2003), Harelbeke (2003), le WS Lauwe (2004-2006), Courtrai (2006-2009 et 2010-2014) et le Racing Genk (2009).

L'entraînement de mercredi après-midi a été annulé.

Vanhaezebrouck est cité comme candidat numéro 1 à la succession de René Weiler et Nicolas Frutos à Anderlecht.

