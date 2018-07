Le gardien français Hugo Lloris est passé devant la presse ce lundi après-midi.

Hugo Lloris sait que la demi-finale qui attend la France ce mardi face à la Belgique sera tout sauf une partie de plaisir. Joueur de Tottenham, le Français connait le talent de nombreux Belges qui évoluent en Premier League.

"C’est un match particulier, j’ai trois équipiers de Tottenham avec qui je m’entends extrêmement bien" explique Hugo Lloris. "On devra élever notre niveau pour passer."

Pour lui, la Belgique est l'équipe la mieux armée de la compétition. "L’équipe belge est la plus complète du tournoi" analyse-t-il. Ils ont une bonne défense, une bonne attaque, ils sont bons dans les airs et bons au sol. Il faudra un très grand match pour les battre."

La clé d'après le joueur de 31 ans sera de ne pas laisser d'espaces aux Diables rouges. " On a conscience d’affronter une armada offensive, même sur le banc. On devra éviter de leur donner des espaces, ils sont dangereux quand on leur laisse de la place."