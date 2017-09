Football Placé juste devant Fernandinho au sein du milieu de terrain des, Kevin De Bruyne devrait prolonger avec le club de Manchester... avec à la clé, une revalorisation salariale XXL.

Pep Guardiola n'a d'ailleurs pas hésité à encenser le Diable rouge en marge de la victoire des siens face à Liverpool il y a de cela un petite dizaine de jours. "Il est un joueur complet. On est une équipe chanceuse, un club chanceux de l'avoir, s’est réjoui le Catalan devant la presse. Je suis très content de ses performances, et pas seulement aujourd'hui. Avec ses qualités, son implication, il apprend. Il est si intelligent. Il donne de grandes passes décisives."

Afin de garantir sa présence au sein de l'effectif pour les années à venir, les dirigeants Skybkues ont décidé de blinder KDB. The Telegraph croit savoir que des discussions entre les deux parties vont débuter cette semaine. Le Gantois devrait prolonger jusqu'en 2021 et pourrait percevoir un salaire de... 14 millions d'euros par an, rien que ça.