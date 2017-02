Il était attendu et le moins que l’on puisse écrire, c’est que le tifo du 20e anniversaire des Ultras Inferno a répondu aux attentes. Le projet est né il y a plus d’un an et aura nécessité des mois de préparation.

Dimanche après-midi, tout était prêt pour le jour J. On savait que les Ultras allaient déployer une banderole de trente mètres sur soixante qui allait recouvrir l’ensemble de la T3. Mais ce que personne, à part eux bien entendu, ne savait, c’est que ce tifo monumental allait se tenir en trois parties. Au moment de la montée des joueurs sur la pelouse, l’énorme bâche de 1.800 mètres carrés était déployée et l’ambiance montait d’un cran. "Je n’ai jamais vu ça dans toute la carrière", lançait Jean-François Gillet.

Aleksandar Jankovic, lui, félicitait le groupe d’animations et regrettait que le résultat n’ait pas davantage collé au prestige du tifo déployé.

"Quand on voit cela, on se dit qu’on doit travailler dur pour être à la hauteur de nos supporters. C’était impressionnant mais malheureusement, on n’a pas su les remercier avec une victoire."

Impressionné, Orlando Sa l’était également, tout comme il était anéanti de ne pas avoir pu offrir la victoire en cadeau aux Ultras. "J’ai déjà vu des beaux tifos mais pas comme celui-ci. J’ai joué dans de bons clubs qui possédaient des supporters acharnés. Mais au Standard, ils sont spéciaux. Dimanche, ils ont prouvé qu’ils méritaient que leur club figure dans le top 6 . Voir ce qu’ils ont fait, comment ils nous soutiennent durant la rencontre surtout après les moments délicats que nous avons traversés, c’est d’autant plus frustrant de ne pas avoir pu leur offrir les trois points. Ils méritaient la victoire. Comme nous, ils auront du mal à trouver le sommeil."