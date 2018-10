José Mourinho s'est montré très élogieux en conférence de presse d'avant match au sujet d'Eden Hazard.

Tous les observateurs de Premier League sont unanimes : Eden Hazard est le meilleur joueur actuel du championnat. Avec 7 buts et 3 assists en 8 rencontres, il est le joueur le plus prolifique du championnat. Le capitaine des Diables Rouges convainc dans les chiffres mais aussi dans la manière de jouer. Il a toujours le niveau affiché lors de son excellent mondial.

Au point de ne pas laisser son ancien entraîneur insensible. Mourinho pense même connaitre l'issue du championnat: "L’histoire dit que quand Eden Hazard est le meilleur joueur de Premier League, Chelsea est champion", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

Il souhaiterait d'ailleurs réentrainer le N. 10 des Blues: "J’aimerais beaucoup l’avoir à Manchester United. Mais je ne pense pas que Chelsea le vendra à MU, donc ce n’est pas un problème, car Chelsea est dirigé par des gens intelligents et expérimentés qui jamais ne nous vendraient Eden", a conclu the Special One.

Les rencontres s'annoncent chaleureuses à Stamford Bridge sur le coup de 13h30