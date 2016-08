Journal du mercato (31/08): Wallyson au Standard c'est officiel, Denayer va signer à Sunderland

Football

- Occupé à négocier les départs d'Ezequiel Garay et d'Axel Witsel, le Zenit Saint-Pétersbourg n'a pas encore étudié l'offre d'Anderlecht pour Nicolas Lombaerts. Mais avec un montant compris entre deux millions et demi et trois millions d'euros, le défenseur international devrait être libéré par le club russe. Un contrat de deux ans, avec un an supplémentaire en option, attend Lombaerts au Parc Astrid.

- Du reste, le mercato mauve dépend du départ ou non de Kara Mbodj. A quelques heures de la fin de cette période de transferts, on s'oriente davantage vers un statu quo. Mais si le Sénégalais venait à partir, la direction bruxelloise se tournerait vers Matt Miazga (Chelsea) car la piste Jakub Brabec est enterrée.

- Anderlecht a prévu une augmentation chaque année pour Nicolae Stanciu. De 900.000€ cette saison, il pourrait passer à un million et demi dans cinq ans... s'il reste jusque-là. En tout cas, c'est bien plus que les 1200 qu'il percevait à ses débuts en Roumanie.

- Alors qu'on parlait précédemment d'un montant de 2,2 millions d'euros pour le transfert d'Idrissa Sylla à QPR. C'est finalement plus de trois millions qu'Anderlecht à perçu dans cette transaction.

- Les prétendants belges ses bousculent pour Ibrahima Conté. Après l'intérêt de Mouscron, c'est au tour d'Ostende et de Saint-Trond de se positionner pour l'attaquant guinéen du Sporting d'Anderlecht. Aux dernières infos, les Ostendais ont formulé une première offre, que les Bruxellois ont rejeté.

- D'ici la fermeture de ce mercato, Dodi Lukebakio pourrait se trouver un nouveau club. Le milieu offensif cherche du temps de jeu ailleurs qu'à Anderlecht et divers clubs belges sont intéressés.

- Au Standard, peu de noms ont filtré ces derniers jours concernant les renforts attendus, et promis. Annoncée comme morte hier, la piste Nicolas Martinez est relancée en ce dernier jour du mercato. Tandis que le Serbe Aleksandar Pesic correspond parfaitement au profil recherché pour alimenter le marquoir. William Vainqueur et Victor Vazquez restent des cibles de la direction liégeoise, même s'il y a peu de chances que cela aboutisse. Le point en bord de Meuse à quelques heures de la fermeture du mercato.

- Trois jeunes du cru liégeois devraient bientôt trouver du temps de jeu ailleurs. Jonathan Okita est en partance pour Roulers, Beni Badibanga était annoncé à Roda Kerkrade mais le dossier est compliqué entre les clubs. Achraf Achaoui devrait quant à lui aller bien plus loin puisque c'est au Sporting Portugal qu'est annoncé le back gauche belgo-marocain.

- Damien Marcq, pisté par La Gantoise, restera à Charleroi. Le joueur s'y plaît et Felice Mazzu ne compte pas laisser partir un pion majeur de son effectif même si Hannes Van der Bruggen a été proposé par Mogi Bayat. Sauf que le médian des Buffalos n'a d'yeux que pour Zulte-Waregem et Francky Dury. Plutôt que de se déforcer, Charleroi compte même doubler le poste de Damien Marcq indique Pierre-Yves Hendrickx. "On espère finaliser le transfert ce mercredi d'un joueur belge pouvant évoluer à cette position [en pare-choc de la défense]." Aucun nom n'a filtré.

- Le défenseur carolo Florimond Smars devrait être prêté à OHL.

- Comme prévu, Zulte Waregem a enregistré la venue de deux nouvelles recrues dans la dernière ligne droite de ce mercato. Luca Marrone (Juventus) et Kingsley Madu (AS Trencin) viennent gonfler les rangs flandriens.

- Le FC Malines a officialisé l'arrivée de Christian Osaguona pour une saison, avec option pour une saison supplémentaire. L'attaquant nigérian de 25 ans arrive en provenance du Raja Casablanca.

- L'international irlandais Jeff Hendrick passe sa visite médicale en vue d'un transfert à Burnley selon Sky Sports. Le milieu défensif de 24 ans a fait ses classes à Derby County, où il évolue toujours. Il dispose d'un contrat jusqu'en 2018 avec les Rams de Championship.

- Max-Alain Gradel a des envies d'ailleurs. L'ailier gauche de Bournemouth ne devrait plus avoir voix au chapitre dans le club promu en Premier League la saison dernière. L'ancien Stéphanois ne compte donc pas ronger son frein sur le banc de touche, voire en tribune.

- Axel Witsel a quitté les Diables rouges pour prendre la direction de Turin. Le milieu du Zenit doit passer ses tests médicaux en vue de s'engager avec les multiples champions d'Italie.

- Ezequiel Garay se rapproche du FC Valence et confirme l'exode au Zenit Saint-Pétersbourg. Après Hulk et, plus que probablement, Axel Witsel, c'est un nouveau cadre de l'équipe russe qui s'apprête à quitter le club. Selon Marca, le FC Valence a convaincu le Zenit de libérer son défenseur contre un montant de vingt millions d'euros. Pour sa part, l'international argentin de 29 ans souhaite évoluer sous les couleurs du FC Valence. Le club espagnol qui lui préparerait un contrat de cinq ans affirme encore Marca.

- Thomas Lemar est pisté par l'Atlético Madrid. Le milieu offensif guadeloupéen de Monaco aurait été l'objet d'une offre de vingt millions d'euros du club madrilène mais les Principautaires ne comptent pas se séparer de leur jeune joueur, acheté à Caen il y a un an.

- Au Bayer Leverkusen depuis l'été dernier, l'international grec Kyriakos Papadopoulos s'est engagé pour un an avec le RB Leipzig.

- Le Bild indique que Tottenham disposerait de 45 millions d'euros pour recruter la pépite allemande de Schalke 04 Max Meyer. Dans la Rhur depuis 2009, il a fait ses classes dans l'ancien club de Wilmots avant d'intégrer le noyau pro en 2013. A 20 ans, ce milieu offensif présente des statistiques intéressantes avec six buts et dix assists en 41 rencontres la saison dernière.

- Proposé au FC Nantes, Jérémy Clément ne rejoindra pas les Canaris affirment nos confrères de L'Equipe. Sur une voie de garage de côté de l'AS Saint-Etienne, les prétendants ne se bousculent par pour l'ancien milieu du Paris Saint-Germain.

- Unai Emery compte sur David Luiz. Malgré avoir fait de Marquinhos et Thiago Silva ses deux axiaux titulaires, le coach basque ne souhaite pas se séparer de l'ancien défenseur de Chelsea affirme L'Equipe. Le club londonien était venu à la charge hier pour rapatrier son ancien défenseur brésilien mais le Paris Saint-Germain a rejeté l'offre de près de quarante millions de Roman Abramovitch.

- Alaixys Romao a paraphé ce matin son contrat à l'Olympiakos. Un temps pisté par le Standard, le milieu récupérateur libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Marseille en juin dernier, avait passé ses examens médicaux hier au Pirée.