Dès l'entame, Kamada rappelait toutes ses qualités techniques en mettant le feu à l'une ou l'autre reprise mais la défense rouche s'est montrée efficace à chaque fois. Et chanceuse, également, lorsqu'une frappe lointaine de Boli terminait sur le poteau. Ochoa a également sauvé les meubles à trois reprises tandis que le Standard se montrait dangereux notamment via une belle sortie de défense de Vanheusden. C'est finalement à quelques secondes du repos que Kamada s'offrait un but de futsal après avoir dribblé Ochoa dans un tout petit espace.



Peu avant l'heure de jeu, après avoir dominé le début de deuxième mi-temps de façon stérile, le Standard égalisait par l'intermédiaire d'Oularé, qui remportait son duel avec Steppe sur un bon service de Fai.





Revivez notre direct