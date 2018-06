L'Angleterre a hâte de faire oublier son Mondial 2014 au Brésil (élimination au 1er tour) et sa sortie peu glorieuse à l'Euro 2016 (élimination en 1/8e par l'Islande).



Les "Three Lions" débutent leur tournoi en Russie lundi soir (20h00 belges) face à la Tunisie à Volgograd. Un match qui intéresse les Diables Rouges puisque ce sont les deux prochains adversaires de la Belgique dans le groupe G. "L'histoire peut nous montrer ce que nous pouvons améliorer. Mais nous ne devons pas en porter la responsabilité parce que c'est une équipe jeune", a déclaré dimanche Gareth Southgate, le coach des Anglais. "Ils ont faim et sont ambitieux", a-t-il ajouté à propos de ses joueurs.

"Nous voulons attaquer ce tournoi" a confirmé l'attaquant et capitaine anglais Harry Kane qui a ajouté à titre personnel : "Je veux montrer au monde ce que j'ai à donner."





LES COMPOS

Tunisie : Hassen, Meriah, Ben Youssef.S, Bronn, Maaloul, Skhiri, Badri, Sassi, Ben Youssef.F, Sliti, Khazri

Angleterre : Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier; Dele, Henderson, Lingard, Young, Sterling, Kane





Suivez Tunisie - Angleterre en direct: