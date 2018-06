: "Tout le monde a apporté quelque chose aujourd'hui. La défense a bien fait son boulot. On continue à progresser en tant qu'équipe. Pour ma blessure à la cheville, j'ai voulu forcer pour aider l'équipe. Je vais voir avec le kiné demain."

: "Je suis très satisfait. C'était beau de voir une équipe qui se bat ensemble. Il y a eu un vrai travail collectif. Ce match était très différent du Panama, qui était très structuré, très défensif. C'était difficile de trouver des espaces. On a essayé de pressé la Tunisie, il y a eu beaucoup d'occasions des deux côtés. C'est bien d'avoir joué deux matches différents dans une compétition comme celle-ci. Il faut trouver de l'envie dans chaque match. Tout va bien pour l'instant."

s'est exprimé au micro de la BBC: "Nous avons gagné et nous avons marqué cinq buts. Nous en avons encaissé deux, nous pouvons améliorer cela, mais maintenant nous profitons des quatre prochains jours et ensuite nous jouerons pour terminer premier du groupe. C'est facile de jouer avec Romelu Lukaku, on lui passe la balle et il marque à chaque fois. Il était fantastique."

Kevin De Bruyne : "On a eu pas mal d'espaces pour jouer contre la Tunisie. Ils ont essayé de jouer haut et de presser, ce qui nous a laissé des espaces. Je pense surtout qu'on a été bons aujourd'hui. Pour le match de jeudi contre l'Angleterre, je pense qu'on doit jouer pour gagner, c'est bon pour la motivation. Après, on verra. Jusqu'où on peut aller? Je ne m'occupe pas du deuxième tour, on doit d'abord jouer un dernier bon match."

Yannick Carrasco : "C'est une victoire qui fait du bien. Voir qu'on a marqué 5 buts, c'est formidable. On savait que la Tunisie allait attaquer et on a bien géré. On a des joueurs offensifs de grande classe. Et collectivement, on a été costauds. Dans un match, on ne peut pas avoir 90 minutes le ballon et être dangereux à chaque fois. Les Tunisiens ont aussi attaqué et on a bien géré. On est fatigués, c'est sûr, déjà à cause de la chaleur. Et puis, on a énormément couru et on a beaucoup joué en contre-attaque, cela fatigue."

Axel Witsel : "On est tous très contents, on a bien abordé le match, on savait que la Tunisie allait mettre la pression. C'est vrai, j'ai été critiqué pour mon habitude de jouer vers l'avant, mais je donne à chaque fois le maximum. Romelu est en forme, on a besoin de lui comme ça: costaud et qui marque facilement. Pour l'instant, ça rentre tout le temps."

Youri Tielemans : "Je n'ai pas rêvé de ce moment parce que je ne pensais pas que ça allait être aussi beau. Je suis très content de ma montée au jeu et du score final. Quant à mon assist, c'est génial de pouvoir aider l'équipe comme ça. Le fait de monter les cinq dernières minutes et être décisif, c'est positif pour moi et pour le groupe. Il y a avait beaucoup de solidarité, on a tous un but en tête. C'était une victoire méritée et attendue face à la Tunisie. On a très vite marqué et c'est très positif. On va devoir faire attention aux buts encaissés. Le Roi est venu nous félicitter un à un dans les vestiaires et il était très heureux."