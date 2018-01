Après plusieurs jours de négociations, Kevin De Bruyne a prolongé son contrat avec Manchester City et devient le joueur belge le mieux payé avec un salaire hebdomadaire situé entre 300 et 350.000€ !



Selon nos informations, la prolongation du contrat qui lie Kevin De Bruyne et les Skyblues est actée, et ne devrait pas tarder à être officialisée. Le médian offensif touchera donc entre 15,6 et 18,2 millions d'euros par an, ce qui constitue un salaire record. Ce bail le lie à Manchester City jusqu'en juin 2023, ce qui le rend pratiquement inaccessible pour les clubs qui souhaiteraient le débaucher.

"Je suis très heureux d'avoir signé ce nouveau contrat", a commenté De Bruyne. "Comme je l'ai déjà dit, mon intention a toujours été de rester à City, où je me sens comme à la maison depuis mon premier jour. Non seulement nous gagnons, mais en plus nous développons un grand football. C'est un plaisir d'en faire partie et je suis vraiment excité par ce que nous pouvons réaliser dans les années à venir."