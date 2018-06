Une partie des titulaires était en basket en début de séance ce lundi après-midi et est partie faire un footing, auquel n'a pas participé Romelu Lukaku. Le quadruple buteur des Diables est resté à l'intérieur.

Les 10 autres joueurs, dont Vincent Kompany et Thomas Vermaelen, ont commencé une séance d’entraînement classique. Les 3 gardiens avaient une séance spécifique sur le côté.

Selon nos informations, Kompany ne devrait cependant pas encore être prêt pour le match de jeudi contre l’Angleterre, se réservant pour le huitième de finale.

Seul le premier quart d’heure de la séance du jour était ouvert aux médias.

"Ceux qui vont jouer contre l'Angleterre vont tout faire pour gagner"

Recordman absolu de sélections chez les Diables Rouges, Jan Vertonghen pourrait fêter sa 105e cap jeudi à Kaliningrad face à l'Angleterre dans le 3e et dernier match du groupe G dans ce Mondial 2018 de football. Un match particulier pour le défenseur waeslandien de 31 ans qui évolue depuis six ans en Premier League à Tottenham. "C'est un match particulier, mais tous ceux qui vont jouer contre l'Angleterre vont tout faire pour gagner", a déclaré le vice-capitaine des Diables. "On en a parlé (à Tottenham) après le tirage et je suis content que l'on soit tous les deux qualifiés. Le résultat aura moins d'effet."

La conférence de presse de Jan Vertonghen