Le défenseur central est sorti sur blessure à la 53e minute de la rencontre. Le défenseur a quitté la pelouse en grimaçant, sans même attendre la montée au jeu de son remplaçant, Dedryck Boyata.

“Il a ressenti une gêne à l’aine”, expliquait Roberto Martinez après le match. “Ce n’est pas un jeune joueur, il connaît le bon moment pour quitter le terrain. Mais je dois dire que je suis inquiet. C’est un coup dur que personne ne mérite.

Vinnie a travaillé très dur. Il a tenté de porter l’équipe et il l’a très bien fait jusque-là. On ne voudrait pas que cela s’arrête. Il est si près de la liste finale… Vinnie va subir un scan ce dimanche et on en saura plus à ce moment-là. D’ici là, on ne peut faire qu’une chose : attendre.”

Espérons que la blessure soit mineure et que Roberto Martinez pourra compter sur un "Vince" à 100% pendant le Mondial.