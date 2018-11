Michel Preud'homme a, une nouvelle fois, décidé de surprendre !

A une heure du coup d'envoi, la composition des équipes vient de nous parvenir et, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est surprenante. Le coach des Rouches avait gardé sa sélection secrète jusqu'à ce jeudi, les joueurs n'en ont pris connaissance qu'au briefing d'avant match. Titulaire contre l'Antwerp, Uche Agbo et Luis Pedro Cavanda sortent du onze, le Belge sort même totalement du groupe des 18! Le jeune défenseur central, Zinho Vanheusden, tant réclamé par les supporters ces dernières semaines, sera bien titularisé comme ce fut le cas à Séville. Depuis cette confrontation, le Diablotin n'avait plus débuté un match. Maxime Lestienne est confirmé tandis que Moussa Djenepo revient, lui aussi, dans le onze de base. Il sera intéressant de voir comment va s'articulier le onze de Michel Preud'homme qui a de quoi surprendre.

Kransondar, toujours sans Mamaev

Le coach russe Murad Musayev doit évidemment toujours faire sans son milieu de terrain Pavel Mamaev qui est emprisonné à la suite d’une bagarre survenue à Moscou en marge d’un rassemblement de l’équipe nationale. Musayev espère une réaction de ses hommes après la défaite de l’aller. "On veut jouer notre jeu et mettre du rythme dans la rencontre. J’attends de mes hommes qu’ils créent du mouvement."

Suivez notre direct commenté dès 18h55