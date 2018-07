L'attaquant des Bleus est revenu sur une fin de match houleuse.



Thibaut Courtois a reproché à ses adversaires un comportement anti-sportif. A ce propos, Kylian Mbappé a simplement répondu ceci: "Si je les ai offensés, je m'en excuse. Mais moi, je suis en finale. En fin de match, on a tout donné pour défendre ce petit avantage. Ce n'est pas le plus agréable, mais c'est efficace."

Le Parisien a également souligné la qualité des Diables: "C'était notre adversaire le plus difficile à jouer. C'est une équipe complète, très équilibrée. Ils avaient misé sur Dembélé et Fellaini pour l'impact physique. Le coach nous avait prévenus qu'ils essayeraient de nous surprendre et ça s'est produit."



Un journaliste français lui a alors fait remarquer qu'être "champion du monde à 19 ans, ça aurait de la gueule". "Bah vous savez, à 40 ans aussi ça a de la gueule", lui a répondu le prodige.



Et Mbappé de conclure: "On a été solide et solidaire pour venir à bout des Diables. On est monté en puissance dans cette phase à élimination directe après trois premiers matches plus compliqués. Il faudra continuer comme ça. Maintenant on ne peut plus se cacher, il faut ramener la Coupe."