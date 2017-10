Voici les résultats de ce jeudi.

Groupe C: l'Allemagne défendra son titre

Les champions du monde sont en route vers le doublé dont ils rêvent! L'Allemagne s'est qualifiée facilement ce jeudi pour le Mondial-2018 en Russie, grâce à une victoire 3-1 à Belfast contre l'Irlande du Nord.

Rudy (2e), Wagner (21e) et Kimmich (86e) ont marqué pour la Mannschaft, qui a validé son billet en écrasant son groupe: Neuf victoires en neuf matches joués jusqu'à présent, 38 buts marqués et seulement trois encaissés.

L'Irlande du Nord, avec 19 points, était déjà assurée de terminer deuxième de cette poule C.

Pour l'honneur, la Norvège a étrillé Saint-Marin (0-8). La République tchèque s'est imposée en Azerbaïdjan (1-2).





Groupe E: la Pologne y est presque, Lewandowski dans l'histoire

La Pologne est presque qualifiée (22 points) après sa victoire en Arménie (1-6) grâce notamment à triplé de Robert Lewandowski. Le joueur du Bayern devient le meilleur buteur de l'histoire de sa nation avec 50 buts.

Le Danemark (19 points) est le dauphin des Polonais après avoir remporté une victoire très importante (0-1) au Monténégro (16 points). Un but de Christian Eriksen.

Enfin, la Roumanie a battu facilement le Kazakhstan (3-1).





Groupe F: Harry 'captain' Kane qualifie l'Angleterre

Dans le groupe F, l'Angleterre grâce à un but d'Harry Kane dans les arrêts de jeu (90e+4), a battu la Slovénie à Wembley (1-0) dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2018.

L'Ecosse s'est imposée sur le plus petit des scores (1-0) face à la Slovaquie suite à un CSC de Martin Skrtel. Un but qui permet aux Ecossais de passer devant leur adversaire du jour et de rêver à une seconde place.

Malte et la Lituanie se sont neutralisés (1-1).





Les nations qualifiées

Russie (en tant que pays-hôte)

Allemagne

Angleterre

Belgique

Iran

Japon

Corée du Sud

Arabie saoudite

Mexique

Brésil