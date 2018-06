Incroyable retournement de situation dans cette rencontre !

Après une excellente entame de jeu, les Allemands n'ont pas réussi à concrétiser leur domination. Ni Werner, ni Draxler, ni Reus ne sont parvenus à mettre la balle au fond malgré une pression étouffante durant les 10 premières minutes.

Dans la foulée, la Suède s'est créée une occasion 5 étoiles. Parti seul face à Neuer, Marcus Berg a buté sur un Neuer inspiré. Sur cette action, Boateng est sans doute coupable d'une faute sur l'attaquant suédois mais ni l'arbitre ni le VAR n'ont bronché.

Ce n'était que partie remise. Sur un centre, Toivonen a tenté sa chance et a vu son envoi être dévié par Rudiger avant de lober Neuer et de finir dans le but. Score à la mi-temps: 0-1.

Les Allemands ont rapidement égalisé en début de deuxième mi-temps via Marco Reus (49e).

Boateng a ensuite mis les siens en grande difficulté en prenant un deuxième carton jaune synonyme d'exclusion à la 83e minute.

Le miracle s'est produit pour les Allemands. Sur un coup franc, Toni Kroos a libéré les siens en inscrivant un superbe but (93e).

L'Allemagne reste en vie dans ce groupe. A égalité de points avec la Suède (3 pts) derrière le Mexique (6 pts), le tenant du titre jouera sa qualification mercredi contre la Corée du Sud pendant que les Suédois affronteront les Mexicains.

