Le Serbe Milorad Mazic a été désigné par la FIFA pour arbitrer le quart de finale de la Coupe du monde de football entre la Belgique et le Brésil, vendredi à Kazan (20h00).

Milorad Mazic, 45 ans, sera assisté de ses compatriotes Milovan Ristic et Dali Djurdjevic. L'Américain Jari Marrufo a été désigné comme le 4e officiel du duel entre la Seleçao et les Diables Rouges.

Mazic avait déjà officié à deux reprises durant ce Mondial lors de la 3e rencontre de poule (H) entre le Sénégal et la Colombie (0-1), ainsi que lors de la 2e journée du groupe F entre la Corée du Sud et le Mexique (1-2).

Il a aussi dirigé les Diables Rouges à deux reprises, lors des qualifications pour l'Euro contre le Kazakhstan (4-1) en 2011 et le 8e de finale de l'Euro en France il y a deux ans contre la Hongrie (victoire 4 à 0). C'est lui qui a arbitré la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool (3-1) cette saison. L'année dernière, il a dirigé la finale de la Coupe des Confédérations entre l'Allemagne et le Chili (1-0).

L'autre quart de finale au programme vendredi, entre la France et l'Uruguay sera dirigé par l'Argentin Nestor Pitana.

Samedi, Suède/Angleterre a été placé entre les mains du Néerlandais Bjorn Kupers alors que Russie/Croatie sera arbitré par le Brésilien Sandro Ricci.