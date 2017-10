Battre l'Equateur ou... sortir les calculettes et prier

si pendant qu'elle s'impose en Equateur:



- Le Pérou et la Colombie se neutralisent.

- Le Pérou bat la Colombie avec une différence plus petite que celle de l'Argentine face à l'Equateur (ce qui permettrait à l'Argentine de devancer le Pérou à la différence de buts, puisque les deux nations sont actuellement à +1).

- Le Chili, actuellement 3e, ne gagne pas au Brésil





En cas de match nul en Equateur , par contre, l'Argentine devra compter sur un concours de circonstances très favorable pour accrocher la 5e place de barragiste. Deux des trois scénarios ci-dessous devraient être validés:



- Le Pérou perd contre la Colombie.

- Le Paraguay ne s'impose pas contre le Venezuela.

- Le Chili perd de plus d'un but face au Brésil.



Quand on sait que le Pérou se déplacera en Colombie, que le Paraguay recevra un Venezuela bon dernier et déjà éliminé et que le Brésil, déjà qualifié, termine cette phase qualificative en roue libre (à l'image de son nul en Bolivie, la nuit dernière), les quelque 44 millions d'Argentins devront prier pour que Messi parvienne cette fois à faire la différence, car un nouveau partage risque de ne pas suffire...

Jorge Sampaoli, de par son expérience à la tête du Chili, semblait pourtant être celui qui redorerait le blason de l'Albiceleste, après de nombreux mois difficiles. Mais force est de constater que la mayonnaise n'a pas pris instantanément, malgré une victoire convaincante face au Brésil (0-1), en amical, pour son premier match, et une autre, plus facile, face à Singapour (0-6) dans la foulée. Car en ce qui concerne les rencontres officielles, Sampaoli se contente de trois partages en autant de sorties: 0-0 en Uruguay, 1-1 à domicile face au Venezuela, et 0-0 la nuit dernière, lors de la réception du Pérou.Pourtant, l'ancien milieu de terrain de 57 ans avait cette fois délaissé son 3-1-4-2 pour en revenir aux bases: un bon vieux 4-2-3-1 avec Messi en homme libre devant Banega et Biglia, et derrière l'attaquant de pointe Dario Benedetto, le tout au service d'une idée de jeu simplifiée à l'extrême: Messi devait se libérer du marquage pour être servi dans les meilleures conditions par Banega ou Biglia, avant de mettre son équipe face au jeu et de faire la différence. Comme le montre le résumé du match ci-dessous, ce schéma a offert une dizaine d'occasions franches aux Argentins, à qui il n'a pas manqué grand-chose pour inscrire un petit but qui eut été synonyme de qualification acquise à 90%.En cas de victoire en Equateur durant la nuit de mardi à mercredi, les Argentins auront toutefois toutes les chances de rallier la Russie l'été prochain puisqu'ils seraient assurés de terminer 5e, au minimum, et donc de jouer un barrage contre le vainqueur de la zone Océanie, qui est... la Nouvelle-Zélande. Abordable, donc.Mieux, la bande à Messi pourrait éviter ce barrage