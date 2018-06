L'équipe nationale de football de l'Arabie saoudite a subi une grosse frayeur ce lundi lors d'un vol en direction de Rostov-sur-le-Don. Un moteur de l'avion transportant la nation asiatique a, en effet, pris feu peu avant l'atterrissage mais sans conséquence. L'avion a pu se poser normalement a rapporté la Fédération saoudienne. L'instance s'est montrée rassurante sur twitter, déclarant que "les joueurs de l'équipe nationale (étaient) sains et saufs", alors qu'une vidéo visible sur les réseaux sociaux montrait des flammes s'échappant d'une des ailes de l'avion.

"C'était un petit incendie sur l'un des moteurs, le moteur droit, mais l'avion a atterri normalement", a expliqué le président de la fédération Adel Ezat sur la chaîne de télévision saoudienne KSA sports.

"On a commencé à voir des flammes 20 minutes avant l'atterrissage mais ça n'était vraiment pas énorme", a raconté un membre du staff devant l'hôtel de la délégation à Rostov-sur-le-Don.

"Tous ceux qui étaient devant ne se sont même rendus compte de rien. Mais dans un avion, ça fait toujours peur. Et comme on a mis les images sur twitter, maintenant tout le monde nous appelle, la famille, les amis, etc.", a-t-il poursuivi.

"On est bien arrivés et tout le monde va bien (...) c'était une simple défaillance", a relaté pour sa part le joueur saoudien Hatan Bahbir dans une vidéo postée plus tard par la fédération.

Interrogé pour savoir s'il avait eu peur, le joueur rigole et répond: "Non, non. Bien sûr, on a eu un peu peur, mais Dieu merci (tout a bien fini)."

La fédération a aussi posté des photos des joueurs sortant de leur avion puis arrivant à leur hôtel sans problème.

La fédération a expliqué que l'avion n'était pas l'avion officiel de l'équipe mais un appareil affrété par l'Association internationale du transport aérien pour les équipes participant à la Coupe du monde et mis à disposition par le comité d'organisation.

Les joueurs de l'équipe nationale se sont ensuite dirigés vers leur lieu de résidence. Mercredi, l'Arabie saoudite disputera à Rostov son deuxième match de la Coupe du monde 2018 contre l'Uruguay après sa large défaite 5-0 contre la Russie lors du match d'ouverture le 14 juin à Moscou.