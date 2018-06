L'Albiceleste est en grande difficulté depuis le début de la rencontre face à une Croatie performante.

A la 53e minutes, le gardien argentin a relancé le ballon de manière un peu nonchalante et sans anticiper la reprise de volée magnifique d'Ante Rebic. Ante Rebic avait écopé d'une carte jaune à la 39e et a été remplacé par Andrej Kramaric peu après son but.