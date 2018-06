Diego Costa a ouvert le score à la 54ème minute de jeu sur un assist d'Andrès Iniesta.

L'Espagne a battu l'Iran (1-0) mercredi soir à Kazan lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe du monde. Ce succès, forgé grâce à la troisième réalisation du tournoi de Diego Costa (54e), permet à l'équipe de Fernando Hierro de rejoindre le Portugal en tête avec 4 points. Plus tôt dans la journée, Cristiano Ronaldo, déjà auteur de son 4e but, a permis aux Portugais de s'imposer devant le Maroc (1-0). L'équipe africaine est d'ores et déjà éliminée du Mondial.

La dernière journée, prévue le 25 juin (20h), verra l'Espagne défier le Maroc à Kaliningrad et l'Iran affronter le Portugal à Saransk.

