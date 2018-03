L’homme d’affaires thaïlandais est désormais actionnaire majoritaire du club à 90%.

La nouvelle était dans l’air depuis quelques semaines et elle est désormais officielle : le club mouscronnois a bel et bien été racheté par M. Pairoj Piempongsant.

L’Excel Mouscron l’a confirmé dans un communiqué :

Après avoir informé la commission des licences de notre nouvelle structure et de notre nouvel actionnariat, nous sommes en mesure de vous communiquer les informations suivantes.

Le 5 mars dernier, nous vous annoncions l’arrivée d’un nouveau partenaire au sein de l’actionnariat du club. Aujourd’hui, nous pouvons vous annoncer que M. Pairoj Piempongsant est désormais l’actionnaire majoritaire du club avec 90% des parts. Le solde restant dans les mains d’un actionnariat local. En rachetant la totalité des actions de Latimer, l’homme d’affaires thaïlandais se positionne comme le nouvel homme fort du Royal Excel Mouscron.

Pairoj Piempongsant a une grande expérience dans le monde du football où il a mis en place et assuré des sponsorings sur le long terme avec Chelsea FC et l’English football league Cup par le biais de son produit Carabao Energy Drink. Plus récemment, M. Pairoj a investi le marché brésilien avec sa boisson énergétique en sponsorisant le club de Regatas do Flamengo.

En s’investissant à 100% dans le Royal Excel Mouscron, M. Piempongsant souhaite donner une nouvelle dimension au club et lui apporter une véritable stabilité.

« Le championnat de Belgique de D1A est intéressant à plus d’un titre. C’est pour cette raison que lorsque j’ai eu l’occasion de racheter le club, je n’ai pas hésité longtemps. Je compte bien lui apporter mon expérience pour le faire progresser sur le chemin de la réussite. Je suis persuadé d’avoir fait le bon choix en jetant mon dévolu sur le club de Mouscron. Je me suis d’ores et déjà engagé pour les cinq prochaines années avec le Royal Excel Mouscron. Cet engagement financier concerne, bien évidemment l’équipe première, mais aussi l’académie de jeunes, le Futurosport. J’ai prévu de faire fonctionner mon réseau pour trouver de nouveaux sponsors mais aussi pour ouvrir de nouveaux marchés de diffusion pour le bénéfice du club. Je vais également m’atteler à renforcer la structure juridique du club.»

Du côté de la direction mouscronnoise, on ne peut que se féliciter d’avoir pu attirer un personnage comme M. Piempongsant.

« Le nouvel actionnaire majoritaire du club est un homme qui correspond au projet que nous avons mis en place depuis la saison dernière, explique Patrick Declerck le président. Lors de nos premières rencontres, il a directement adhéré à notre projet. Il souhaite stabiliser le club et l’inscrire dans la continuité. En faire une valeur sûre de notre championnat de D1A. Il possède une solide expérience dans le monde du football de haut niveau et peut compter sur un carnet d’adresse bien fourni. Cela ne pourra être que bénéfique pour notre club.»

Une conférence de presse, en présence de M.Pairoj Piempongsant, sera organisée par le club dans les plus brefs délais. Nous vous informerons des modalités de cette dernière dès que la date exacte sera connue.