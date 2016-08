La banderole polémique des supporters brugeois qui insulte Liège et le Standard Rédaction en ligne Publié le dimanche 28 août 2016 à 16h02 - Mis à jour le dimanche 28 août 2016 à 16h09

Football FC Bruges-Standard, c'est traditionnellement une affiche sous haute tension. Cette fois, les supporters brugeois ont adressé une banderole plus que limite à leurs homologues...



"Votre avenir est comme votre ville: gris, misérable et débile". Voilà des mots qui risquent de faire polémique au cours des prochaines heures. Il est encore difficile de dire pour l'instant s'il y aura des suites à cette affaire mais on doute que le Standard se laisse faire...