La première mi-temps a été, logiquement, à l'avantage des Diables. Mais on a surtout assisté à une domination fortement stérile des hommes de Roberto Martinez. Malgré une énorme possession de balle et un bon pressing haut sur le terrain, les Belges n'ont pas réellement inquiété des Chypriotes extrêmement défensifs, qui ont refusé le jeu pendant ces quarante cinq-minutes.

Il faut dire que plusieurs titulaires manquent au sein du onze des Diables. Et qu'une victoire suffit face à ces Chypriotes. Mais on sent qu'à la moindre accélération, les frère Hazard et compagnie lâcheront leurs adversaires. Une accélération du jeu qu'on espère voir dans cette deuxième mi-temps.

Et cela semble se dessiner car Thorgan Hazard double la mise à la 52e, en suivant bien un ballon relâché du gardien chypriote sur un tir de Batshuayi.

Eden Hazard s'offre le doublé sur penalty à la 62e. Trois buts donc de la famille Hazard...

Les compos:

BELGIQUE: Courtois, Meunier, Alderweireld, Ciman, Vertonghen (c), Witsel, Tielemans, T.Hazard, E.Hazard, Chadli, Batshuayi.

Banc: Mignolet, Casteels, Vermaelen, Dendoncker, De Bruyne, R.Lukaku, Mirallas, Mertens, Defour, Origi, Kabasele, Boyata.

CHYPRE: Panagi - Dimitriou, Katelaris, Laifis, Margaça - Kyriakou, Artymatas, Merkis, Laban, Alexandrou - Sotiriou

Le direct commenté: