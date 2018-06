La firme LS Bedding dément connaître les 23 Diables Rouges qui vont au Mondial en Russie.

«C'est un énorme malentendu», dit le CEO Frank Verschuere. «Quelle tempête pour rien! Je le jure sur la tête de tout le monde que j'aime: nous ne connaissons pas les noms. Nous avons envoyé 23 matelas en Russie et avons dû mettre des noms aléatoires, mais ce sont surtout les boxsprings qui sont importants. C'est sur place, en Russie, que nos équipes techniques vont régler ces boxspring selon les profils de chaque joueur. On a les données des 27 Diables. Seul Mignolet était absent. On va d'ailleurs lancer un communiqué en accord avec l'Union belge.»